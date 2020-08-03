棄保效應發酵？吳益政不擔心、李眉蓁尊重

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政、立委蔡壁如，均出席鳳山共同市場新建工程動土典禮。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.03）

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▲高雄市鳳山共同市場新建工程今（3）動土，藍、綠、白陣營都到了。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.03）

高雄市鳳山共同市場新建工程今（3）日動土，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民眾黨的吳益政、立委蔡壁如都到場參與，對於下午要開民調記者會，是否會擔心被棄保？吳益政表示不擔心，李眉蓁則說尊重選民，還是按照選舉步驟繼續努力。吳益政表示，8月1號公辦政見後被很多人看到，不管是跑行程還是網路上，民眾發現其他人一個讀稿機、一個背稿機，對高雄的市政完全沒有進入狀況，覺得我們的知名度太低，還要幫忙買公車廣告，讓我們很感動，而且不只藍營，還有綠營的。吳益政強調，我們的選票在覺醒的人身上，覺醒的人越多，我們就票就越多，人民才是主人，但是要先看到、比較，就像買東西、買菜一樣，一定是找一個又新鮮，然後最好是有機的，然後價格又便宜又好的，找一個正常的人、一個專業的人、一個會尊重不同意見的人，就是一個好的政治人物，不管他是總統、市長或民意代表，就是希望大家對政治重燃希望，不要對政治不要放棄治療，就是我們一貫的做法。今天已有民眾收到選舉公報，選舉公報上李眉蓁的碩士學歷還是印著﹔對此，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁指出，已經有跟選委會提出更改，尊重選委會的決定；吳益政則說，她（李眉蓁）自己講的，她已經紅了，全台灣都認識她，全台灣都知道這個狀況啊，大家都知道了，改不改不重要了。李眉蓁在政見發表會時，曾說想找吳益政副市長，民進黨候選人陳其邁認為這樣不尊重政黨，吳益政也諷李眉蓁有30多位立委要下來當分身，是集體自殺李眉蓁說，就是因為很認同吳益政，才想他當副市長，並沒有不尊重。李眉蓁也說，立委的部份還是以行銷38區為主要的目的，38區行銷到位了，國民黨也表現大團結，這場選舉時間弄的非常的短，自己如果能夠多跑，當然是盡量跑，那如果跑不到的，也跟選民道歉。