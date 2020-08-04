蘇震清涉貪1／蘇震清身家年年翻倍漲　存款高達7000萬

因涉入SOGO經營權之爭，民進黨立委蘇震清等6名前任與現任立委辦公室31日遭檢調搜索。蘇震清等人1日遭北檢聲押，前立委陳唐山50萬元交保。

台北市議員游淑慧透過臉書表示，蘇震清的財產總值破2億，簡直是「數不清」。根據監察院財產申報專刊指出，

蘇震清自2008年開始擔任立委，當時名下存款、現金都掛零，還有330多萬的債務，全為貸款與房貸，但自2016年起，蘇震清與妻子

的存款年增更是驚人，2018年申報時，增為2287萬元，2019年高達7528萬元，幾乎翻倍成長，一年之內增加3140萬元。

蘇震清夫妻在

前立委、時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，北院2日開始召開羈押庭聲請收押禁見，時代力量表示，若法院裁定羈押徐永明，將速予停權處分。徐永明2018年申報財產，包括

存款總金額為2,962,088元。有價證券的股票總價額為43,280元；

桃園中壢區無黨籍立委趙正宇涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘，收受寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信賄賂，施壓營建署，將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。北院2日晚間裁定100萬元交保、辦公室主任林家騏羈押禁見。

監察院財產申報專刊，

廖靖汝台東縣成功鎮三仙段的三筆土地，在2015年取得價額即高達1億4334萬元，連同7500多萬的存款，所以藍營市議員才會稱蘇震清身家破2億。北市松山區土地3筆，建物2筆，其中1筆持分，1筆完全持有、存款 473萬元。徐永明2019年財產申報，土地數量未變，存款523萬，但有房貸債務1500萬。根據2019年11月申報財產，國民黨立委陳超明存款1,308,105元，有價證券價值107,040元，但也有債務16,377,036元。值得注意的是，陳超明擁有土地44筆、包括43筆持分、1筆全部持有，全位於苗栗竹南鎮。國民黨立委廖國棟2019年財產申報結果，廖國棟擁有15筆房產，主要集中於新北市林口區與台東。對於陳超明、廖國棟也涉賄，國民黨團總召林為洲今日上午受訪指出，黨主席江啟臣已表示，裁定聲押至少停權處理，「這個沒有空間，不能容忍各別委員，用職權謀取個人利益」。根據趙正宇2018年申報財產有土地7筆、建物5筆，存款39,390,500；2019年申報存款23,298,271 元，其中包括台銀政治獻金專戶2,818,052元。

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