18億設備暴跌剩4億　藍委質疑中油盜賣五輕設備

中油五輕設備在2014年進行汰換，該得標的是一間馬來西亞公司，決標金額為18.39億，但中油不願意提供歲修報告導致交易破局。國民黨團今(3)日開記者會指出，同樣一批設備在去年又公開招標，但最後得標金額僅4.4億，和前一次交易差了14億，質疑中油賤價出售國家財產，要檢調介入調查。國民黨立委林思銘指出，中油在民國103年(西元2014年)五輕裂解廠停止運作之後，整批設備以3億元用氮氣封存，直到直到今年6月才用招標，以4.4億的價格售出，並即將簽約。林思銘表示，同一批設備在2019年3月就公開招標過，一間馬來西亞廠商以18.39億得標，銀行在貸款時希望中油提出2014年的歲修報告當依據，中油以合約未載明為由拒絕，廠商經過訴訟、工程會調解仍無解，導致交易破局，中油沒收2500萬押標金。而在2019年8月，中油突然將招標金額從5億元降低到1.5議員，並在今年6月24日以4.4億元決標。林思銘質疑招標過程有諸多可疑之處，他認為中油已經花了3億元保存設備，平白放棄18億元的成交機會，賤賣4億元，可能是因為五輕的重要設備早已遭人盜賣，根本不值錢。國民黨團總召林為洲則表示外面做生意也沒人做到像中油這樣，此案他們會提出告發，要檢調介入調查。