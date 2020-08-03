時力稱「借錢發薪水」　藍委笑：那國民黨更缺

立法院上周爆發立委收賄案，涉及的委員橫跨國民黨、民進黨、時代力量等當時台灣前三大黨。在事件爆發後，傳出時代力量秘書長陳志明在內部社團解釋時代力量財務困窘，要「借錢」來發薪水。對此國民黨立委林為洲自嘲「那國民黨缺更多錢，這不是理由，我們有對政黨、對個人的政治獻金，這應該回歸正常管道。」
而對於同黨立委陳超明、廖國棟也涉案，林為洲表示「針對個別立委，現在法院還沒裁定，主席講過了，裁定聲押最少停權，標準比規定更嚴，這個沒有空間，不能容忍個別委員用職權謀取個人利益。」
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