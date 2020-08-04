蘇震清涉貪2／連環爆刀刀見骨　有人想斷蘇震清政治路？

民進黨籍立委蘇震清，在2020年的立委選舉前，社會大眾其實並不太討論這號人物，大多以「蘇嘉全的侄子」來稱呼他，如今卻因為接連被爆涉入弊案「聲名大噪」，就有黨政人士感嘆，這一刀刀砍得見骨，除了蘇家在黨內人緣向來不算太好之外，主要還是蘇震清有意爭取屏東縣長，因而被當作擋路的「絆腳石」必須剷除⋯⋯蘇震清，跟許多政治人物一樣，從議員一路靠著基層服務向上爬，在輿論場上，只能算是一位不鹹不淡、普普通通的立法委員，偶爾因為立院藍綠攻防的肢體衝突上上媒體版面；不過這一切，從蘇家為了蘇震清，一度攪亂民進黨2020年立委選舉佈局之後，開始起了化學變化。2020年立委選舉，屏東縣因選區重劃少了一席立委席次。當初蘇震清的選區被合併，民進黨也承諾將他列入不分區名單，作為解套辦法。未料，蘇震清隨即捲入誠美材公司掏空案，最後在形象考量下不予列入，引發蘇震清不滿，蘇震清的叔叔、時任立法院長蘇嘉全也為蘇震清打抱不平，頻頻提醒黨政高層應信守承諾。當時那場「屏東之亂」，就連蘇嘉全的妻子洪恒珠都跳出來護航、一哭二鬧，在「除非蘇震清跳下來選，否則我就參選到底」的前提下退黨參選，最後蔡英文親自出面協調，讓蘇震清與莊瑞雄「互換」，選前50多天，蘇震清空降屏東縣第二選區。然而，一連串爭議，並沒有因為蘇震清當選立委而平息；在民進黨7月19日的黨職改選前，英系與黃承國系統合作，內定由黃承國與蘇震清擔任常委，但黨政高層、甚至是蔡英文本人都對蘇震清有些疑慮，因此希望蘇震清只當中執委，但蘇震清仍執意加碼參選常委，最終也得他所願，順利當選、向著權力核心又邁進一步。隔天，蘇震清馬上就被國民黨爆料，曾帶的國營企業私赴印尼，遭質疑謀取私利，就連蘇嘉全都被捲入風波，叔侄兩人為了自清，前後委請律師按鈴提告，原本這起只是國民黨日期前後對不上的烏龍爆料將很快平息......但才10天，蘇震清馬上就被檢調一記回馬槍，因捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收賄2,000萬、遭檢方聲押禁見，目前持續與檢調攻防，能否順利脫身仍在未定之天。黨政人士感嘆，蘇震清接二連三被爆醜聞，無非就是樹大招風，先不論蘇家在政壇原本就因為其行事作風導致人緣不佳，還因為立委選舉搞得黨政高層、其他派系心生不滿，這次蘇震清有意參選屏東縣長、積極佈局，恐怕才是弊案連環爆的主因。如此一來，蘇震清被這樣一部、一步推向懸崖，甚至可能因此斷了政治前程，難道又都導向派系鬥爭？對此，英系人士則認為，與屏東有淵源的幾名立委，不論區域、不分區都有意投入初選是黨內公開的秘密，不過蘇震清現在的情況，可以說是提前中箭落馬，但因此得利的恐怕不是新潮流。英系人士指出，涉嫌收賄的案件爆發後，黨內止血不夠迅速，對於蘇震清是否該停權一事的步調明顯落後於時代力量與國民黨，加上網路側翼頻頻緩頰，早已被冠上「雙標黨」的稱號，重創了民進黨「綠色執政，品質保證」的金字招牌，如果要說是新潮流為了縣長的黨內初選玩狠招，應該也不至於走如此險棋，若最後被國民黨整碗捧去，又是誰該哭、誰該笑？

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