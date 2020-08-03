陳水扁北上悼念李登輝　留言「台灣民主之父、精神長存」

前總統李登輝7月30日病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲。而從8月1日起，總統府也在台北賓館舉辦追思貨，許多政商名流也都到場向李登輝致意。而身為李登輝卸任總統後的接任者，前總統陳水扁也在今天上午，特地從高雄北上，到台北賓館弔念李登輝。會後陳水扁也在便條紙留言並貼在追思牆上，留下「台灣民主之父、精神長存」等字。陳水扁接受媒體訪問時，表示對於李登輝的辭世感到非常難過及不捨。「儘管以前李登輝與我分屬不同的黨派，但是我們對台灣國家的認同，以及有關台灣民主的鞏固，我們是沒有顏色之分的。」陳水扁說，「我們有過競爭、矛盾。但是我們有更多的契合跟共識。想到李前總統一生對台灣國家的付出跟貢獻，我們心存感激，更是非常的敬佩。我們希望全體國人同胞，能夠繼續走我們李前總統還沒有走完的這一條民族大道」。李登輝辭世的消息一傳出後，陳水扁就透過臉書粉絲專頁，一連四天發布哀悼李登輝的文章。尊稱李登輝為「台灣民主之父」，陳水扁也回憶起兩年前前往翠山莊，祝賀李登輝96歲大壽。「阿扁為了趕在李前總統生前政治和解，一笑泯恩仇，專程前往翠山莊親向李前總統恭祝心目中的「台灣民主之父」萬壽無疆。」陳水扁說，「只是沒想到二年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面」。