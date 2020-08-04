蘇震清涉貪3／涉嫌收賄恐遭停權　蘇震清難保常委身份？

民進黨立委蘇震清捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收賄遭檢方聲禁見，能否順利脫身仍在未定之天。民進黨廉政委員會2日晚間也緊急召開臨時會議，並決議若蘇震清遭聲押禁見，將以停權處分。雖停權不影響蘇震清常委身份，但黨內人士透露，這次「停權時間的長短」將會是蘇震清能否保住常委身份的關鍵。民進黨在7月19日的全國黨代表大會中，進行黨職改選，無論是為了穩固江山、或開拓版圖，選前各方派系積極運作，就為了多拿幾張「每週面聖」的常委門票。黃承國在與海派分家後，轉而與英系合作，並內定由黃承國與蘇震清擔任常委，不過黨政高層、甚至是蔡英文本人都對蘇震清有些疑慮，因此希望蘇震清只當中執委，然而蘇震清仍執意加碼參選常委，最終也得他所願，順利當選、向著權力核心又邁進一步。外傳，蔡英文似乎是有預感蘇震清遲早會出事，早早「超前部署」，下達命令要幕僚別讓蘇震清宣示就職中常委，企圖先為民進黨築起一道防火牆，未料還是趕不上蘇震清涉貪案爆發的速度。雖然根據黨內規定，停權並不影響蘇震清中常委的身份，頂多就是無法出席中常會與中執會；不過黨內人士透露，蘇震清這次能不能保全常委身份，最重要的關鍵還是在「停權時間的長短」，並竟常委一任兩年，若僅停權幾個月或許還沒太大影響，但萬一廉政委員會決議停權的時間一停就是兩到三年、甚至更久，那就等同於蘇震清在任期內，完全無法行駛職權，最後就會演變成「政治問題」。英系人士表示，內部已經有做好最壞打算，就「萬一蘇震清能不能保全常委身份」這件事、後續該如何遞補常委等問題，請教過中央黨部，雖然黨部的回覆也還不明確，僅說還要回去研究相關規章。但照常理來說，當時常委開票結果是10人都3票，無法直接由常委候選人中遞補，而常委又身兼執委，執委開票時，有6名18票同額的男性參選者，最後抽5人當選，因籤運不佳落馬的則是湧言會的蔡昌達，所以應該是由蔡昌達遞補執委、再去看怎麼推選常委。英系人士認為，若按這套劇本走的話，在沒有太大意外的情況下，英系應該還是可以穩住蘇震的這席常委，至於會這樣說的原因，是因為當初英系掌門陳明文在「半隱退」的情況下不選常委，改攻中評主委，並在這部分團結非新蘇打算力抗新潮流。然而當時萬萬沒想到，開票結果出爐，湧言會僅有張志豪當選，鄭孟洳只拿下42張票、高票落選，成為遺珠，配票失利，也讓原本非新蘇6票對上新蘇5票的模擬戰況翻轉，導致陳明文最終於法當選中評主委，而是由新系的康裕成當選；湧言會用這執委票讓英系穩住這席常委補回上次的配票失誤，也算是在合情合理的範圍內，但最終還是要看黨內對蘇震清停權的相關規定，再來做更細節的打算。

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