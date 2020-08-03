為曾站台涉賄立委　李眉蓁、陳其邁發言人隔空互槓

針對綠委蘇震清涉貪一案，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的競總發言人呂謦煒於臉書發文質疑，陳其邁過去曾為蘇震清站台，要不要為推薦了貪腐候選人表態？陳其邁競總發言人邱俊憲對此表示，如果一樣的邏輯，國民黨主席江啟臣是不是也要為政黨裡面兩位涉案的立委出來講清楚、道歉？呂謦煒表示，2019年陳其邁幫蘇震清站台助選的時候，新聞報導說「兩人是百年修得『同車』渡，在他擔任立委時期，兩人經常坐同一班高鐵。兩人平時也常凑在一起，蘇震清跟他在一起的時間，搞不好比跟老婆在一起的時間還要多」，那不知道陳其邁先生對蘇震清涉賄的事情是否知情？如果蘇震清跟他在一起的時間沒有比老婆跟他在一起的時間還多，那算不算是在欺騙選民？邱俊憲則指出，這是非常惡質的、牽強的關聯，南部的中央民意代表在高鐵上面相遇、南北奔波，時常在高鐵上同一個車廂是正常不過的，如果按照李眉蓁陣營發言人所指稱的，那是不是跟過去這些民意代表同車廂的都是有問題的呢？這樣的影射是非常牽強、惡質的，要予以譴責。邱俊憲表示，2019年國民黨黨主席江啟臣也公開的替陳超明站台，呼籲選民要支持他，甚至指稱國民黨立委陳超明是他的老大哥，對他照顧很多，如果一樣的邏輯，國民黨黨主席江啟臣是不是也要為政黨裡面兩位涉案的立委出來講清楚、出來道歉？邱俊憲強調，候選人受邀到各個不同的選舉場合助選，相關推薦的言論都是可以受公評的，這跟個別的委員是否涉及不法情事沒有相關聯，不能這樣去影射或是牽連，事情就交給檢調去處理，民進黨中央也已做出非常明確的說明，還是呼籲其他陣營的發言人或候選人，不要用這樣惡質的方法要來攻擊或抹黑陳其邁候選人。