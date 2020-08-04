蘇震清涉貪4／各黨立委都成聲押對象　揭開公司法面紗

該名立委分析，在公司法修法後，不會是李恆隆搶回SOGO的關鍵，只能讓他有繼續和徐旭東周旋的機會，

「

假涉有偽造文書，主管應該把它撤銷，哪還要等人家，法院也要認定，主管機關要實質審查，雙方有各自法律可以主張的地方。

」

一名當時也在經濟委員會、曾參與法案審查的不具名立委也直呼

「審查的時候都沒想到日後會弄出這些案外案！」

該名立委回憶

「SOGO這個案子很久了，新聞報很大，後來又拿出來審，我也是針對案子，合理的就讓它通過，不合理也會擋，但錢的事情我就不知道內情了。」

記者問及為何李恆隆願意砸錢買通國會議員幫忙？該立委則稱「可能關係到他們公司龐大的利益吧。」至於是否有人前來關說，他則自嘲道「沒有耶，可能是不把我看在眼裡吧。」

太流前董事長李恆隆為了SOGO經營權，涉嫌行賄立委對經濟部施壓、提案修公司法，成了近年來最大宗的立法委員集體貪瀆案，但修了公司法第九條、以及讓法條可以回溯，就能幫助李恆隆重奪SOGO嗎？一名法律專業、不具名的立委表示，如果法律本身有疏漏，在修法過後行政機關也應該重新檢視，若法條通過，重點在於徐旭東是否有偽造文書，不一定能直接讓李恆隆拿回SOGO經營權，只能保證他還有跟徐旭東周旋的籌碼。在2002年，太平洋流通投資股份有限公司（太流）申請SOGO增資，資本額從1000萬增加到40億1000萬，經濟部接受增資案後，讓原本太流董事長李恆隆的股份從60%變成1%，丟失SOGO的經營權。而李恆隆、徐旭東的法律戰，一路打到了2013年，最終法律結果是高檢署認為徐旭東偽造文書、但北高行認為撤銷增資登記有違誤，李、徐兩人在法律上各有站得住腳的地方。而針對此案，前立委蔡正元則表示立法院很少會針對個案來修法，就算有也都會針對弱勢，他舉2004年鳳山信用合作社倒閉為例，在合作社倒閉、行政院將其賣給中信金控後，中信拒絕退還股金，影響上萬民社員權益，當時他才針對個案修法，也獲得立委同仁支持。蔡正元評論此次立委收賄爭議「他們有事先講好對價、拿錢，又針對特定人不是弱勢，卡到法律可能對的，也說不清楚，法律對不對的也還有問題」。

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