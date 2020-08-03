颱風天抽水站清汙　水利處職員疑作業不慎落水身亡

▲水利處齊姓職員落水因公殉職後，消防隊獲報也隨即到場進行打撈作業。（圖／台北市政府提供）

中度颱風哈格比，對北台灣帶來大量降雨，台北市政府水利處今天（3日）也積極視察抽水站，不過卻因此造成意外悲劇發生。北市水利處一名齊姓職員，今天中午前往北投下八仙抽水站視察，因為該抽水站的攔汙池疑似卡了相當多的樹枝，齊姓職員想要進行清汙作業時不慎跌入抽水站。根據水利處表示，齊姓職員已經因公殉職，目前警消正在打撈齊員的大體。水利處方面表示，中度颱風哈格比襲台後，對台北市造成相當多的降水。而水利處在監控抽水站狀況時，發現位在北投的下八仙抽水站，汙水數值有異常，齊姓職員因而單獨前往抽水站查看，不過之後就此失聯。水利處副總工程司鍾國豐表示，據同仁回放監視器畫面，齊姓職員疑似是作業不慎，遭到攔汙池上的柵欄勾到，因而落水。而消防局則是在下午16時36分獲報疑似有人水，也隨即前往救援。到場時該名齊姓職員身首異處，已經明顯死亡。目前仍在針對遺體進行打撈。而台北市長柯文哲獲報後，第一時間指示消防局派員全力搜尋，稍早潛水員傳回不幸消息，晚間18時1分確認找到齊姓技工遺體。對此不幸事件，柯文哲表示至表哀痛，已指示水利處長全力協助處理同仁的善後事宜。柯文哲強調，水利處齊姓技工在颱風期間，克盡職責，因公殉職，柯市長指示將從優撫卹。