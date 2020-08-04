緬懷李登輝生前貢獻　陳建仁：願在天之靈保佑台灣

前總統李登輝7月30日病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲。

總統府於台北賓館設置追思會場，供民眾緬懷李前總統。今（4）日上午，前副總統陳建仁前往台北賓館弔唁，感謝李登輝對台灣民主貢獻，也願他在天之靈繼續保佑台灣。

▲民眾黨總召賴香伶、立委邱臣遠前往台北賓館弔唁過世的前總統李登輝。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.04）

▲民進黨立委王惠美4日上午到台北賓館弔唁，哽咽感謝前總統李登輝生前對台灣民主的貢獻。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.04）

陳建仁表示，李登輝是台灣之父、民主先生，也是哲學家總統，他確實是台灣的偉人，他不僅推動台灣民主改革、提升台灣經濟發展，也照顧弱小團體，「台灣有他真好」，他希望李登輝前總統在天之靈，繼續守護台灣、讓台灣更加美好，朝向獨立自主民主法治的國家邁進，也懇求李登輝總統在天之靈保護所有台灣子民，都能享受更美好幸福的日子。媒體詢問在追思卡片上寫了什麼？陳建仁表示，我在紙條上留言說，你是民主鬥士、經濟的推動者、弱勢的照顧者，希望您在天之靈，繼續守護台灣，你所愛的地方。媒體問是否曾跟李登輝有過互動？陳建仁表示，其實我跟李前總統有很多互動機會，最近一次是李元簇副總統往生時我前去拜訪，本來以為只有十五分鐘短短請示他是否出席喪禮、發表致詞，結果我們聊了兩小時，從他身上我看到一位好學新知、具有前瞻見識、博學常識的好長者，實在值得我學習，他是個好的經濟學家、好的政治家、好的宗教家，台灣有他真有福氣。民眾黨團總召賴香伶、立委邱臣遠、民進黨立委王惠美等人，今日上午也到台北賓館弔唁，感謝李登輝生前對台灣民主的貢獻。