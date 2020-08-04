蘇嘉全辭職怨遭抹黑　江啟臣：講這些都沒意義

「你沒把柄，人家也抓不到，進廚房就不要怕熱，蘇嘉全不是第一天當政務官，也選過副總統，說這些沒意義。」

立法院爆發多名立委收賄協助喬事情，其中又以民進黨的立委蘇震清爭議最大，在收賄案爆發前，他和前總統府秘書長蘇嘉全就被國民黨指控在2017年帶著國營事業，繞過正常外交管道想藉新南向政策來牟利。蘇嘉全在辭職聲明中，指自己遭到抹黑，國民黨主席江啟臣回應江啟臣今(4)日上午接受廣播節目專訪，談及近來衝擊立委形象的收賄案，國民黨有廖國棟、陳超明兩位立委涉案，江啟臣表示國民黨不會護短，只要聲押獲准，就會先停權，連考紀會都不必開。對於李恆隆、立委們都以「沒申報的政治獻金」、「借款」替自己辯護，江啟臣指「政治獻金是選舉期間開戶，到選前一天，人家捐款進來的才叫政治獻金，每一筆錢怎麼來、怎麼使用，都要申報，到底有沒有對價，這個案子要徹查到底啦！」主持人問江啟臣，民眾、政商團體找立委幫忙給紅包的現象普不普遍，江啟臣也坦言「會遇到民眾認為我拜託立委幫忙，就應該付他代價，我剛擔任立委有發生過，我就說我不會收，民眾的問題要解決，只要合情理法，本來就該幫忙，這沒有模糊空間。」而涉案的不只立委，多半連辦公室主任也被調查，立委趙正宇的助理更說「匯款拿去賭博，輸光了。」但江啟臣認為，如果對方是他不願意見的人，他也不會讓辦公室主任去見對方，「主任也是代表你，他今天當主任也是因為你，人家找他是認為他能代理，這會有嫌疑，應該完全拒絕。」而涉案立委中，又以民進黨的蘇震清近來爭議最大，早在收賄案爆發前，國民黨中央、黨團就接連針對他跟蘇嘉全，以立法院長、立委職權之便，私自帶著國營事業去印尼談生意，但當時並無激起太大效應，直到蘇嘉全日前請辭，拿「遭到抹黑」當理由，讓江啟臣反駁，「你沒把柄，人家也拿不出東西，這種事不要等事情發生才說政治惡鬥，蘇嘉全不是第一天選舉當政務官，也當過立法院長、參選過副總統，一定被檢視，總統之前也幫你說話，你現在說這種話意義不大。」