高雄市補選逆風戰　江啟臣：不要想怎麼贏　要想不能輸

高雄市長補選即將在下周六(15日)投票，國民黨日前才動員黨團33名立委南下幫忙輔選，展現團結氣勢。國民黨主席江啟臣4日接受廣播專訪坦言，這場補選是逆風選戰，陳其邁是一個準備超過兩年的對手，但國民黨要讓支持者看到決心，「不能讓支持者覺得我們放棄了，我們沒放棄，為了未來，硬著頭皮都要打，不要想著怎麼贏，要想怎樣不能輸。」而在7月31日，國民黨順利拿下高雄市議長，江啟臣表示，除了日前黨秘書長李乾隆以拿不下議長就辭職的決心外，這段日子以來他跟李多次北高往返、請託，也感受到過去黨中央跟地方確實有距離，「見面三分情，社群年代不要老是用Line，沒看到表情、沒看到人，都會失真，必要的面對面溝通互動，在內部整合上是必須的。」而對於副議長陸淑美、議員黃紹庭退出議員間的群組，江啟臣認為要給大家消化、沉澱的時間，「這種line群組訊息很多，每個人有不同感受，這是心情問題，大家對同件事有不同想法，又看到不想看的對話，難免心情被影響，要沉澱、面對面溝通，最後還是會回來以大局為重。」廣播主持人問江，補選是否以三成投票率當門檻？江啟臣回「選戰中只有拚到底決心，不會設定下限或上限，就是拚到底，不能讓支持者覺得我們放棄了，我們沒放棄，為了未來，硬著頭皮都要打，不要想著怎麼贏，要想怎樣不能輸。」