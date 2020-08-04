警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >政治

高雄市補選逆風戰　江啟臣：不要想怎麼贏　要想不能輸

記者吳承翰/綜合報導-2020-08-04 10:43:50
▲國民黨團33位立委南下幫李眉蓁助選，黨主席江啟臣表示要讓民眾看到國民黨沒有放棄，「不要想著怎麼贏，要想怎樣不能輸。」（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.02）
高雄市長補選即將在下周六(15日)投票，國民黨日前才動員黨團33名立委南下幫忙輔選，展現團結氣勢。國民黨主席江啟臣4日接受廣播專訪坦言，這場補選是逆風選戰，陳其邁是一個準備超過兩年的對手，但國民黨要讓支持者看到決心，「不能讓支持者覺得我們放棄了，我們沒放棄，為了未來，硬著頭皮都要打，不要想著怎麼贏，要想怎樣不能輸。」

而在7月31日，國民黨順利拿下高雄市議長，江啟臣表示，除了日前黨秘書長李乾隆以拿不下議長就辭職的決心外，這段日子以來他跟李多次北高往返、請託，也感受到過去黨中央跟地方確實有距離，「見面三分情，社群年代不要老是用Line，沒看到表情、沒看到人，都會失真，必要的面對面溝通互動，在內部整合上是必須的。」

而對於副議長陸淑美、議員黃紹庭退出議員間的群組，江啟臣認為要給大家消化、沉澱的時間，「這種line群組訊息很多，每個人有不同感受，這是心情問題，大家對同件事有不同想法，又看到不想看的對話，難免心情被影響，要沉澱、面對面溝通，最後還是會回來以大局為重。」

廣播主持人問江，補選是否以三成投票率當門檻？江啟臣回「選戰中只有拚到底決心，不會設定下限或上限，就是拚到底，不能讓支持者覺得我們放棄了，我們沒放棄，為了未來，硬著頭皮都要打，不要想著怎麼贏，要想怎樣不能輸。」

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀