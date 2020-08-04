藍批蔡英文：為何這家「綠色電視台」能收走18億廣告費？

▲國民黨4日指控中華文化總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

▲國民黨4日指控中華文化總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。( 圖 / 國民黨提供 )

▲國民黨4日指控中華文化總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。( 圖 / 國民黨提供 )

▲國民黨4日指控中華文化總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。( 圖 / 國民黨提供 )

▲國民黨4日指控中華文化總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。( 圖 / 國民黨提供 )

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院院長羅智強4日指控身兼中華文化總會會長的蔡英文總統涉嫌放任下屬，即總會副祕書長李厚慶長期聘用固定的「御用評委」，把至少200多案指定給「親綠營者」和親戚承辦賺取，其中三立電視更承攬高達18億元的廣告費。國民黨指出，李厚慶的妻子白舒樺，就是三立總經理室主任，長期沒有利益迴避，飽賺公帑。國民黨指出，李厚慶在民國106年接任中華文化總會副祕書長以後，也開始大量擔任政府標案評審委員，106年擔任11案政府標案評選委員，107年擔任111案評委，108年擔任108案評委，109年迄今擔任61案評委。國民黨問，到底李厚慶的正職，是文化總會副祕書長，還是御用評委？此外，李厚慶擔任評委時，並未依採購法規定利益迴避，反而藉著自己身為標案評委身分，要求得標廠商需委託 BIOS monthly 公司的方序中設計師來設計，而該公司的創辦人與執行長白尊宇，傳出與李厚慶為親戚關係。國民黨要問，李厚慶擔任評審不知利益迴避，請問蔡總統知道嗎？要處理嗎？國民黨表示，李厚慶的妻子是白舒樺，曾經是三立電視台主播，現在擔任三立總經理室主任。李厚慶從未迴避三立投標的案子，在李厚慶擔任評委的標案中，三立分別於107年投標7案，得標6案；109年投標8案，得標7案。107與109兩年，只要李厚慶擔任評委，三立的得標率就將近九成，三年下來，得標總金額更高達1億8896萬7千元。國民黨質疑，三立的超高得標率是否仰賴李厚慶的協助？李厚慶擔任評委，未依法利益迴避，依據採購評選委員會審議規則第14條，委員會委員如有案件涉及本任、配偶、二親等以內親屬、共同生活家屬之利益者，或是本人或其配偶與受評選之廠商，或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係者，應即辭職或予以解聘。李厚慶明顯違反採購評委審議規則，國民黨質疑，中華文化總會會長蔡英文是否知道自己下屬用政府資源獨厚親戚的公司？國民黨指控，除了李厚慶複雜的利益關係圖，有獨厚三立與其親友公司嫌疑外，蔡政府上任以來，行政院政策溝通案的評審委員更是清一色濃厚綠色背景，長期出現在三立、民視政論節目的林育卉、在民進黨中央長期替民進黨操盤網路的林閣雍，兩人宛如「綠色御用評委」，107至109年皆為固定評審委員。國民黨要問，不找公正人士擔任評委，只找自己人，行政院的標案獨厚綠營媒體，蔡總統為何長期放任？國民黨指出，民進黨執政後，行政院政策溝通行銷宣導案，全都找自己人來當評委，大多由三立得標，蔡政府獨厚三立，根本就是拿人民納稅錢，買媒體洗腦大眾，顯示民進黨正在全面腐化，呼籲蔡英文總統應該面對處理，向全民說清楚、講明白。