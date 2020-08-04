索馬利蘭與台灣建交？外交部：不評論未引據消息來源

至於代表處何時設置？外交部目前規劃約在8、9月完成設處相關事宜，但必須考量疫情可能帶來的變數。

行政院長蘇貞昌今天上午前往新北市汐止區參訪佐臻股份有限公司，體驗AR眼鏡新科技。媒體詢問繼台灣與索馬利蘭議定互設具官方性質的代表處後，索馬利蘭是否可能和台灣建交？蘇貞昌表示，任何國家希望跟台灣建交，都會抱著積極的態度互動往來，針對不同個案也會進行評量。

國民黨立委陳以信受訪表示，對於中華民國對外關係能多交朋友是好事情，但是索馬利蘭特殊的政治狀況、長期處於內戰，沒有國家願意承認索馬利蘭，如果中華民國與索馬利蘭建交，將是全球第一個與承認索馬利蘭國家，但是這恐怕只是內宣效果大於外宣。

陳以信呼籲，我們應該建立與索馬利蘭人民與社會的雙信關係，建立正式關係政府要多思考。

索馬利蘭媒體引述消息人士報導，「索國考慮評估給予台灣外交承認」，外交部對此表示，對於索國媒體未引據消息來源的相關報導，「不予評論」。外交部今（4）日例行記者會上，發言人歐江安表示，外交部與索國外交部等部門持續就設處及未來基於互利互惠原則，推動有利雙邊國計民生的各項合作計畫進行磋商，互動良好。對於索國媒體未引據消息來源的相關報導，不予評論。