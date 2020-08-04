快訊／立院收賄案3立委全遭羈押禁見！徐永明80萬交保

台北地檢署日前查出6名前任與現任立委捲入SOGO經營權之爭，台北地方法院今（4）日下午裁定，現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明全遭羈押禁見，時代力量黨主席徐永明則以80萬元交保；另蘇震清辦公室主任余學洋以及廖國棟辦公室主任丁復華也同樣遭羈押禁見。
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台北地檢署日前查出6名前任與現任立委捲入SOGO經營權之爭，台北地方法院今（4）日下午裁定，現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明全遭羈押禁見，時代力量黨主席徐永明則以80萬元交保；另蘇震清辦公室主任余學洋以及廖國棟辦公室主任丁復華也同樣遭羈押禁見。
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