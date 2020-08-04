快訊／徐永明80萬交保！律師：感謝法官明察秋毫

台北地檢署日前查出前任與現任6名立委捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收賄。台北地方法院今（4）日下午裁定，民進黨現任立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明全遭羈押禁見，時代力量前黨主席徐永明則以80萬元交保；另蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華也同樣遭羈押禁見。

徐永明的律師下午陳恆寬步出北院時表示，謝謝法官的明察秋毫，謝謝大家關心，徐永明後續會配合檢察官的偵查，徐永明堅信自己是清白，也沒有200萬政治獻金這件事。至於80萬交保金，陳恆寬表示，徐的家人會籌措這筆交保金。



▲徐永明80萬交保，律師陳恆寬感謝法官明察秋毫。（圖／記者葉政勳攝.2020.08.04）



