21歲警遭無照少年撞飛腦死！立委擬推修法：刑責比照酒駕

▲楊庭豪去年畢業，來到新北市樹林區才到任10個月，卻遭逢憾事。（圖／翻攝當事人臉書）

▲葉毓蘭擬將提案修刑法第185條之3跟道路交通管理條例第21條。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪2日遭17歲無照張姓少年騎車撞擊，經搶救後雖曾一度恢復生命跡象，但最終仍宣告腦死。今（4）日下午楊庭豪家屬忍痛決定拔管並器捐，將有10多人受惠。對此，立法委員葉毓蘭也表示，將推動修法，比照酒駕加重無照駕駛致死者的刑罰，並特別針對父母、監護人、教唆者、借車的人課予刑責。今（4）日葉毓蘭指出，2016-2017的死亡車禍，無照駕駛有369件、酒駕是301件，無照死亡車禍的嚴重程度與酒駕不相上下。在台灣無照駕駛又多以未成年人為主，因報考汽車與機車駕照之規定，相當未成年人為圖交通便利因素，草率無照上路。但相關衍伸交通事故乃至死亡意外不勝枚舉，根據道安資訊查詢網統計，去(2019)年少年(13-17歲)之死亡交通事件為62件，其中少年無照機車死亡就高達43件。葉毓蘭提到，目前準備修刑法第185條之3跟道路交通管理條例第21條，除了比照毒駕、酒駕的不確定殺人故意加重無照駕駛致死者的刑罰外，並特別針對父母、監護人、教唆者、借車的人課予刑責。葉毓蘭也補充，有許多基層員警反映，楊庭豪此次會在執勤時被撞殉職，歸根究柢，仍在同仁為了治安常常忽略自己的安全，沒有安全駕駛的規範。尤其最近因為斗六分局長與南市、高雄市警察局長都被拔官，所以對於轄內的鬥毆滋事都當成緊急任務，未來他會督促內政部訂定執勤的安全規範，因為近年來法院的判決，也多偏向雖然警車及救護車執行緊急任務時，有道路優先權，但仍應特別顧及行人及其他車輛之安全，若無法證明有顧及其他人車安全情事，都會有大概3成左右的肇事責任，同時他也希望內政部能為所有的警車、消防與救護車投保集體超額責任險。葉毓蘭最後也感性的說，「楊庭豪遺愛人間，他健康的器官，在未來的歲月中仍然會在十幾個人身上做工，未來的歲月裡，楊庭豪的心臟仍然砰砰的跳動，他的眼睛仍會看見美麗的世界」。（編輯：潘毅）