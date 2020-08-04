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徐永明80萬交保　時力：儘速到紀律委員會說明

記者呂炯昌/台北報導-2020-08-04 16:47:52
▲檢調調查立委涉貪，北院裁定時力前黨主席徐永明（中）80萬交保。（圖／記者呂炯昌攝）
台北地檢署日前查出前任與現任6名立委捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受賄絡。台北地方法院今（4）日下午裁定民進黨現任立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明全遭羈押禁見，時代力量前黨主席徐永明則以80萬元交保。

時代力量今日下午發布聲明稿表示，針對今天下午台灣台北地方法院裁定前主席徐永明以80萬元交保一事，本黨紀律委員會依據8月2日作成之決議，將儘速通知前主席徐永明於明(5)日到會說明，並於會後儘速做出相關處置。

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