蘇震清、廖國棟、陳超明收押　民眾黨：揭開政商不法網路

立委集體涉貪案，台北地方法院公布裁定結果，民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華遭收押禁見。對此台灣民眾黨立法院黨團也發表聲明，表示希望檢校單位「勿枉勿縱，讓真相大白，讓公道長在」，並且應揭發「政商關係背後的不法網絡」。民眾黨立院黨團方面表示，同為立法院委員，本黨團希望檢調單位對於整起事件勿枉勿縱，讓真相大白，讓公道長在。我們更是痛心，為何各黨立委諸公竟收受賄賂為特定廠商利益說項。本黨委員們也會自我警愓，身在政治與經濟資源集中的場域，千萬要小心謹慎，潔身自愛，才不會辜負民眾與支持者的期許。民眾黨強調，SOGO百貨經營權一事並非新事件，而是各方力量糾纏近二十年的老案。在政治界被牽涉進來的，從扁政府時期的黃芳彥（時任總統府醫療小組醫師）、陳哲男（時任總統府秘書長）、吳淑珍夫人，商界的章民強（原初SOGO創辦人）、李恆隆（太流董事長）、林華德（時任國票金董事長）、徐旭東（遠東集團董事長），到六名立委。最後民眾黨方面也直言，這麼繁複的政商關係，絕非表象如此簡單。因此，上自經濟部，下至檢調單位，本黨呼籲一定要把各方利害相關人的角色扮演查清楚，公諸於大眾，而不是只限於收受賄賂的司法層面，而是要揭開政商關係背後的不法網絡。