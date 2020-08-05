巷仔內／昔日稱涉貪全黨連罰　徐永明下一步辭黨主席？

時代力量前黨主席徐永明，疑似涉及公司法修正案的貪污弊案。昨天下午徐永明以80萬交保候傳。台北地方法院在記者會上也闡述，徐永明的犯罪內容涉及期約行為，但是否有金流往來證據仍不明確，所以裁定80萬交保。而時代力量現階段僅停止徐永明的黨主席一職，並未針對黨籍進行開鍘。不過時代力量立法院黨團，曾在2018年12月25日召開記者會指稱：「只要黨員涉貪，其政黨也應該採連坐罰」，徐永明的下一步，是否會辭去黨主席，與時代力量做切割？一年多前，時代力量立法院黨團曾召開記者會，呼籲立法院應修法，若是有民意代表或公職人員涉貪，其政黨或推薦其參選的政黨，應該負連帶責任。時任黨主席的黃國昌，對外表示若是時代力量的黨員涉及貪污案，也應當一體適用。「時代力量對於承擔這樣子的責任，我們認為這是在台灣追求廉能政治的過程當中，就是應該擔負的責任。」黃國昌說，如果黨員涉貪，不能雙手一攤要他人負責，推薦的政黨也應該承擔責任。時任時代力量立法院黨團總召的徐永明，也補充表示希望這樣的連帶罰則，能夠普遍化成為法律。「這當然會拘束到我們時代力量。」徐永明說，「讓所有政黨在他推薦候選人的時候都要想到，不只是選舉的時候有責任，當選之後、有公職之後，政黨還是要連帶的責任」。巧合的是，除了徐永明外，時任時代力量不分區立委高潞·以用，也是記者會中與會的一員。高潞·以用也因辦公室主任，違反利益迴避原則向經濟部請領補助，遭到時代力量開除黨籍；徐永明也因涉及公司法修正案的立委貪污案，遭到時代力量黨中央停止黨主席一職。當日與會人士僅剩黃國昌一人未涉及貪污或相關弊案。