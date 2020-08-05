斷交後最高層級訪台！美來台團包專機、全採陰才放行

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）將於近日率團訪台，這是1979年以來訪台層級最高、6年來首位訪台的美國官員，由於目前仍屬於防疫期間，來訪團於出發前，須依照中央流行疫情指揮中心規定，取得團員採檢陰性報告，抵台後，也將再次於機場接受採檢，各項行程活動安排，一切照實執行防檢疫措施。
外交部發言人歐江安表示，美國訪團將搭乘美方專機來台，於出發前，需依照中央流行疫情指揮中心規定，取得團員新冠肺炎採檢陰性報告，在全團搭乘專機抵台後，也將再次於機場接受採檢。
歐江安強調，在台灣的各項行程活動安排，也將切實執行中央流行疫情指揮中心專案核定的防檢疫措施，包括每日量測體溫及檢視身體狀況、全程配戴口罩或維持適當社交距離，行程間搭乘專車，並避免與大眾近距離接觸等，以確保安全無虞。
至於訪團在台期間的住宿安排，歐江安說，皆會符合我國中央流行疫情指揮中心相關防檢疫措施，不過基於安全理由，訪賓的抵達及離開程期、下塌飯店均無法對外公布。
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