蔡政府為何不推囤房稅？OURs爆內政部數據2大謬誤

▲對於實施囤房稅，內政部至今持反對態度。OURs都市改革組織研究員廖庭輝指出，台灣應該實施囤房稅，以解決房市遭扭曲亂象。第一排穿格子衫者為廖庭輝。(圖/記者陳弘志攝)

台灣的房價居高不下，至今一籌莫展無法解決，對於實施囤房稅，內政部至今仍持反對態度。到底台灣的囤房現象嚴不嚴重？OURs都市改革組織研究員廖庭輝在5日指出，深究內政部的房屋數據後，其實政府的數據出現嚴重謬誤，因為沒有經過全國歸戶，也沒有家戶歸戶，OURs主張台灣應該實施囤房稅，以解決房市遭扭曲，危及國民基本權益的亂象。廖庭輝於出席國民黨「革命實踐171居住正義 」活動時，接受《NOWnews 今日新聞》訪問表示，內政部的數據指出，目前囤房只有4%比例的民眾，因此情況並不嚴重，沒有實施囤房稅的必要，但其實內政部的資料沒有經過全國歸戶，也沒有家戶歸戶，這樣的資料已遭扭曲。廖庭輝舉例，如果有一位民眾在台北市有一間房子，在桃園也有一間房，在台中、高雄也各有一間房，按照常理，他應該是一名多屋者，但是依照內政部現行的資料顯示，這是「四個一屋者」，「他們」都持有一間房屋，因為內政部的資料是由各縣市送上去的資料，屬於縣市統合的資料，沒有經過全國歸戶，因此看不出是多屋者，這就是第一個資料謬誤。廖庭輝說，內政部第二個資料謬誤，是沒有經過家戶歸戶。目前的房屋都是以家戶為單位，也就是夫妻和未成年子女，但為何會有58%的空屋，是由「一房者」所提供的？這就很奇怪了，這些擁有「一屋者」且又是「空屋」，這些人到底住在哪裡？難道是住在車站裡嗎？廖庭輝表示，這是因為內政部的數據沒有家戶歸戶。例如，一家三口每個人名下都分別登記一間房子，但是全家人都住在爸爸名下的房子，實際上應是「一家」三口有三間房，其中有兩間是空屋，但是內政部的數據無法呈現這樣真實的狀況，因此出現謬誤。廖庭輝指出，OURs主張囤房稅有必要實施，因為台灣處在一個房市扭曲的情境裡。台灣不但房價高，空屋率也高，這是一個奇怪的現象。一般常理來說，房價如果高，空屋率就不會高；空屋率高的話，應為供給需求關係，房價就會降，房價就不會太高，但台灣同時出現「房價高」、「空屋率」也高的奇異現象，這就是台灣的房價與空屋率無法真實反映房市的狀況。廖庭輝說，目前在台灣囤積房子，且不使用房子的狀況，其成本是非常低廉的，這是應該被改善的。目前時代力量與民眾黨都針對囤房稅提出不同的版本，他希望國民黨未來也能提出自己的版本。