輕軌取代台鐵基隆站恐影響通勤族　謝國樑：兩者誓死捍衛

▲謝國樑今（5）日與基隆市議員們舉行記者會，表達目前基隆輕軌對通勤族的衝擊，相關規劃單位漠視基隆民眾不滿的聲音。（圖／謝國樑辦公室提供提供）

對於基隆輕軌是否會取代台鐵基隆到八堵段，將影響基隆人通勤權益，市長林右昌先前曾表示，在轉乘便利性上，基隆市府確實無法接受交通部目前的方案，輕軌和台鐵並非二擇一的選擇；前立委謝國樑也表示，「要輕軌更要台鐵，誓死捍衛基隆站！」要求交通部公開完整規劃、給市民一個交代。謝國樑今（5）日與基隆市議員們舉行記者會，表達目前基隆輕軌對通勤族的衝擊，相關規劃單位漠視基隆民眾不滿的聲音，地方政府和中央民代互踢皮球，現在異口同聲把難題丟給交通部，這對基隆市民絕對難以交代。台北市議會交通召集人徐弘庭議員也出席記者會，他表示捷運民生汐止線前天通過環境影響評估，但若按照目前基隆輕軌的規劃方向，則可能會影響到民生汐止線的興建，這在台北市也引發不安與熱議，基隆輕軌如此、民生汐止線也是如此，交通部應負責任的盡快向民眾說明清楚。謝國樑指出，就目前基隆輕軌計畫將台鐵基隆站廢除，取消基隆到八堵間的台鐵交通是不爭的事實，這對市區台鐵通勤族的衝擊，相信大家在網路上都可以看到許多反對的聲音，如果輕軌要新建，需要將台鐵基隆總站廢除，他表達捍衛到底的立場，在過去一週內，密集的與產官學界很多專家都保持聯系，他們都認同台鐵基隆站不應被廢除，對於這個立場他一定會捍衛到底，不會有任何動搖。謝國樑與一同出席的議員共同呼籲，交通部及基隆市府未來在進行任何的規劃，一定要非常透明的讓市議會、媒體以及全體市民來參與，不可以像過去這樣秘密進行，完全不對外溝通，未來一定要讓市民共同參與這個決策，絕不可黑箱作業，最後也同聲表達「要輕軌更要台鐵，誓死捍衛基隆站」的堅定訴求。