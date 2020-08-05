民眾黨有人涉貪怎處理？柯文哲：相信制度　不要相信個人

藍綠多名立委在公司法修正案中，涉嫌收受業者賄款。其中國民黨立委陳超明、廖國棟，民進黨立委蘇震清遭到收押禁見，而時代力量黨主席、前立委徐永明則是80萬交保候傳。而在藍綠兩大黨甚至時代力量都有人涉案的情況下，身為國會新同學的台灣民眾黨，未來要怎麼避免涉及貪污案件？對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，直言「要相信制度，不要相信個人」。柯文哲今天（5日）中午前往民眾黨立法院黨團辦公室，參與每週一次的黨政會報時，被記者詢問近日來立委不分黨派傳出貪污弊案，今天黨政會報是否會討論，民眾黨內若是有人涉貪要怎麼處理？對此柯文哲先是長嘆一口氣，並無奈表示「我跟你講，要相信制度，不要相信個人，重點還是制度要設計好」。現場記者也追問，被收押的民進黨立委蘇震清，原是民進黨在屏東佈局相當重要的一環，現在隨著蘇震清涉貪遭到收押，是否會影響佈局？而民眾黨是否能在此時進攻屏東縣？對此柯文哲僅尷尬笑著不發一語。而民眾黨的黨員大會才剛剛結束，卻傳出日前代表民眾黨投入屏東崁頂鄉長補選的廖國富，遭到民進黨屏東立委鍾佳濱挖角。由於具民眾黨籍廖國富，週日還有參與黨員大會，卻傳出可能被鍾佳濱挖角，也讓黨內人士相當訝異。對此柯文哲被問到相關議題時，也僅不發一語並進入黨團開會。