囤房稅1人可買3屋？台灣竟成世界「最高」標準

▲對於實施囤房稅，內政部至今持反對態度。OURs都市改革組織研究員廖庭輝指出，台灣應該實施囤房稅，以解決房市遭扭曲亂象。第一排穿格子衫者為廖庭輝。(圖/記者陳弘志攝)

台灣房價過高至今難以解決，引發社運團體呼籲推動「囤房稅」，但這項提議遭到內政部反對，內政部抱持的理由是「1人持有4間房子的比例，全國只占4%，並不嚴重」，至於這4%標準是怎麼訂的？OURs都市改革組織研究員廖庭輝5日受訪表示，全世界根本沒有持有4間房子才算多房，這個標準是否過高值得討論，他並認同若房子願意出租，可以大幅減稅。廖庭輝於出席國民黨「革命實踐171居住正義 」活動時，接受《NOWnews 今日新聞》訪問表示，目前內政部的「自住標準」有無修正必要？可以討論。目前內政部規定3戶以內不算囤房定義的「多房」，也就是持有第4戶才算多房。但是1人可以擁有3戶房子的標準，其實沒有任何的依據。廖庭輝說，翻遍文獻，這沒有國際標準，目前世界上也沒有任何一國有「4戶」這樣高的標準，「這是喊出來的，是否訂得過高，值得討論」。廖庭輝指出對於囤房，是否要改採「多屋重稅，出租輕稅」？按照囤房稅的稅制原理，如果囤房越多，稅率照理應該更重，但如果持有人願意出租，把資源釋出避免浪費，政府是否就可以把相關稅率降下來，其實有其意義。廖庭輝表示，根據目前台灣房市數據，囤房稅應該有推動的必要。國民黨副祕書長柯志恩表示，內政部指目前1人持有4間房子才算是囤房，並稱合乎這樣標準的民眾只占4%，認定比例很少，但她認為，凡是「非住宅使用」的房子，應該提高稅率才對，她舉例加拿大，若民眾把房子出租，其房屋稅率就可以降為原先的50%，降幅很大，跟台灣稅制差很多。柯志恩也認為，要改善台灣高房價現象，為何「囤房」要4間以上才算？而不是非自住後，所持有的第3棟，或是第2棟？柯志恩認為，對於居住正義，民進黨政府只做了一半，很多只是做表象，並沒有真正改善。