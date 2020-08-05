涉貪後選邊站　時力議員為徐永明互槓

高潞·以用為例，要黨中央以同一套標準比照辦理。而雖然案件的樣態不同，但當時高潞連被檢調帶回偵訊都沒有，比徐永明的情況輕微不少。

另一位開砲的是議員林穎孟，她同樣也拿高潞·以用的情況當例子，更拿出徐永明在2017年曾因學者身分領科技部補助，被紀律委員會調查，林穎孟也是紀律委員會成員，對徐永明的去留有實質的影響力。

「徐永明當時作為本黨推薦之不分區立委，竟與不恰當人士接觸並有收賄之約，對此，我呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信。

這段內文的根據是？法院有提出這樣的說明嗎？

時代力量前主席徐永明涉入貪汙案，重創時代力量主打揭露貪汙、弊案的政黨形象。黨公職人員也分裂為力挺、檢討兩派。除了在各自社群、受訪時表態之外，更發生黃捷、林于凱，黨內在高雄僅有的兩席議員互相質疑的情況。黨內強力檢討的議員以黃郁芬最早開砲，在檢調7月31日啟動搜查，案件曝光後幾個小時，黃郁芬便發長文，要求徐永明自行停權，避免傷害政黨形象，更拿去年被開除黨籍的前立委高雄市議員黃捷也在昨(4)日貼文，除了呼籲紀律委員會「除名」徐永明之外，也分享新聞連結，指」未料這段文字遭到同黨黨的高雄市議員林于凱質疑，林反問黃「」而在昨日下午，徐永明交保前，林于凱和其他4位黨內決策委員也到台北地方法院為徐接風，以行動表達力挺。今(5)日黃捷受訪時轟決策委員去接徐永明的行為非常不妥，「決策委員應該是黨的決策核心，這時更該以中立、嚴謹的態度面對涉貪風暴，既然徐永明都可能涉案了，他們秉持態度要更公正、不是在這時幫徐永明接風，會讓外界覺得我們再替前主席護航。」