影／在屏東挖民眾黨牆角？鍾佳濱語帶玄機：有談過

蘇震清涉貪遭收押後，不只重創民進黨形象，也牽動2022年屏東縣長選舉的佈局。外傳，民進黨籍立委鍾佳濱有意挖角先前代表民眾黨參選崁頂鄉長的廖國富；對此，鍾佳濱在接受媒體訪問時表示，廖國富是他的學弟，兩人有很多共同之處，作為學長曾告訴廖國富有什麼需要幫忙的可以告訴他，至於是否談到加入民進黨？鍾佳濱說：「有談過，但後續要等廖國富謝完票後再來細談。」外傳，鍾佳濱有意挖角先前代表民眾黨參選崁頂鄉長的廖國富，對此鍾佳濱表示，廖國富是他的學弟，兩個人有很多相似之處，之前看廖國富一個人站路口拜票、心裡不捨，才會去跟他打招呼，也建議廖國富，離開家鄉這麼久，要返鄉服務，應該先在基層多走走，若需要什麼協助，可以告訴他。至於兩人是否談過「加入民進黨，未來的協助與安排會更順利？」鍾佳濱與帶玄機的說：「有談過。」但廖國富目前一方面忙於謝票，一方面也有點累，所以他告訴廖國富等謝完票再來細談。此舉是否為了佈局2022年屏東縣長選舉？鍾佳濱強調，在蘇震清事件爆發後，重創民進黨形象，覆巢之下無完卵，現在談2022年的選舉還太早，應該先想怎麼守住民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」的招牌，像是蔡英文總統及時宣示升官發財請走別路、蘇嘉全辭官，都是為了重拾民眾對民進黨的信心，若這步能踩穩，相信未來不管哪個縣市，民進黨都能取得好成績。