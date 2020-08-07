揭密囤房稅4／首開徵囤房稅　北市依舊「天龍國」買不起

針對空屋認定，台北市政府利用民生低度使用水、電資料等，清查北市自住房屋使用情形，對於水電低用度的自住房屋，若查無實際居住事實，將針對屋主改課囤房稅。稅捐處表示，從2018年空屋清查結果至2020年5月止，已經有43％被認定為是空屋的房屋，出售、改建或變更為自住或營業使用，顯示北市首創運用民生用水用電資料清查空屋，促使房屋不再閒置之政策，已呈現初步成效。
不過根據內政部資料顯示，從2014年台北市政府修法開徵囤房稅後，至2019年底，台北市的住宅價格指數，僅下降0.68％，而較為接近市中心、鬧區等地的住宅價格，仍有不減反增的狀況，整體來說課徵囤房稅，對於抑制台北市的高房價，效果似乎仍然有限。
對此北市都發局方面則表示，台北市長柯文哲在上任後，除了課徵囤房稅外，也積極規劃各地的公宅建設，並進行包租代管等相關政策，積極推動並且落實居住正義。不過都發局方面也坦言，北市的高房價並非一天兩天造成的，若真要有所改變，勢必得有結構性的政策調整。
不願具名的官員私下表示，囤房稅、興建公宅以及包租代管等政策，都是北市府在符合法規的情況下，所做出的打房政策。「囤房稅開徵，有效降低囤房率；建設公宅，讓民眾能夠在合理的房租內租得起房子；包租代管，則是試圖讓空屋能夠透過政府代管的方式，達到有效且合理的使用。」該官員強調，但囤房率高低，並無與房價呈正相關。
該官員直言，面對台北市的高房價，在不影響自由經濟規範下，政府實在是無法進行實質的干預。而在無法改變房價的當下，政府仍然積極透過各項政策，讓民眾在買不起房子的情況下，還能夠「住得起房子」。也希望能在高房價與居住正義間，取得中間的平衡點。
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