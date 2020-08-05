國會收賄！江啟臣：面對「貪腐劇本進行式」應堅持

國民黨主席江啟臣今天(5)在新竹召開行動中常會，對於國會爆發多黨立委收賄案，江啟臣對全體中常委表示，「面對貪腐劇本進行式的執政黨，如果我們無法堅持廉能底線，如何回應人民對於國家治理的期待？」未來涉及貪瀆、黑金、槍炮、毒品、賄選等重大刑案一經收押，甚至是經法院裁定高額的交保金，國民黨都將立刻先行停權。江啟臣說，身為最大的在野黨，強力監督執政是天職，但是如果我們無法以同樣的態度、標準要求自己的同志，更無法取得人民的信任。面對黨籍立委涉案，國民黨未來在第一時間聲明決不護短，確認羈押後，也即刻給予停權處分，「這樣的模式，也將成為未來的處理原則」。江啟臣表示，黨紀應該是國民黨對於從政同志的最後防線，在黨紀之前，他更要呼籲所有的從政同志，莫忘初心，更要以「廉潔自持，忠信是仗」為自我要求，時時刻刻都不能忘記對於人民的承諾。尤其面對「貪腐劇本進行式」的執政黨，如果大家無法堅持廉能底線，如何回應人民對於國家治理的期待？以下是江啟臣8月5日在新竹行動中常會上的談話全文：各位中常委、楊縣長、許主委、陳主委，各位黨務主管、邱前縣長，黨代表同志先進，媒體朋友，大家午安大家好。清廉，是從政的基礎，更是政黨取信人民的基石。蔡英文總統連任以來，接連爆發弊案，人民對於民進黨執政信任度急劇下降。然而近日檢調針對公司法修法過程提出調查，本黨亦有黨籍從政同志涉案，遭到法院羈押。身為黨主席，除了深感遺憾與憂慮外，仍要堅持以高標準自我要求檢視，維護本黨聲譽。身為最大的在野黨，強力監督執政是天職，但是如果我們無法以同一樣的態度、標準要求自己的同志，更無法取得人民的信任。面對黨籍立委涉案，我們在第一時間聲明決不護短，確認羈押後，也即刻給予停權處分。這樣的模式，也將成為未來的處理原則。我已經指示考紀會研擬修正黨紀處分規程，未來涉及貪瀆、黑金、槍炮、毒品、賄選等重大刑案，一經收押，甚至是經法院裁定高額的交保金，我們都應該立刻先行停權，以彰顯更高的道德標準。然而，黨紀應該是本黨對於從政同志的最後防線，在黨紀之前，我更要呼籲所有的從政同志，莫忘初心，更要以「廉潔自持，忠信是仗」自我要求，時時刻刻都不能忘記對於人民的承諾。尤其，面對貪腐劇本進行式的執政黨，如果我們無法堅持廉能底線，如何回應人民對於國家治理的期待？此外，新冠肺炎的疫情變化，同樣值得我們關心與關注。近日，感染源不明的案例，已經引發防疫破口的議論。疫苗研發進度落後、藥品採購失利，以及國際疫情的居高不下，更讓令人擔憂政府是否已經針對秋冬疫情，做好充足準備。我要再次呼籲疫情指揮中心，從善如流，在國境管制嚴格的前提下，進行入境全面篩檢，釐清感染源，完善疫調工作，避免疫情擴大。在疫情指揮中心的調度，以及全民的積極配合下，我們順利度過前期疫情的衝擊。我們更應該要堅守得來不易的防疫成果，用更謹慎積極的態度面對未來下一波疫病的襲擊。面對疫苗研發進度落後以及病毒有效藥購置不易的問題，同樣應該檢討鬆綁現有政策，並且加強與外國進行技術轉移國產、或大量採購作業，做好萬全的準備，加強現有公衛以及醫療基礎，維護國人健康。疫情不只對健康產生影響，對於國內產業也構成衝擊，同樣無法忽視。根據勞動部前天發布的資訊，整體實施無薪假企業數升高至1,122家，共影響27,085人。而新增無薪假主要集中在製造業、運輸倉儲業，顯示疫情衝擊已經從第一線的觀光餐旅業，深入到製造運輸業等，顯示疫情對於未來經濟已經發生深遠的影響。我也要求國家政策研究基金會針對後疫情的經濟困境展開研議，並訂於八月十日上午召開第一次座談會，積極為國家的經濟尋求解方。新竹縣市為我國科技產業大縣，除了要因應疫情衝擊，在危機中找到契機之外，更要積極面對美陸對抗下供應鏈佈局的調整。楊文科縣長與新竹科學園區淵源深厚，熟悉產業脈絡與需求。新竹市的鄭正鈐委員、以及新竹縣的林為洲總召、林思銘委員，更是新竹縣市在中央的最大後盾，相信在地方與中央的同心協力下，必定能夠帶領我們大新竹地區安然度過疫情危幾，做好全面的佈局，讓新竹不但繼續穩居世界電子科技重鎮，更要以宜居樂活的優質城市為重要施政目標！謝謝大家！