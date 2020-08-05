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快訊／涉貪惹議　徐永明將退出時力促團結

記者張志康/綜合報導-2020-08-05 15:30:31
▲立委爆集體收賄案，時力前黨主席徐永明表示將主動退出時代力量。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
時代力量前主席徐永明涉入跨黨派收賄案，台北地院昨日下午裁定其以新台幣80萬元交保，時代力量也要求徐說明事件原由。但由於時代力量內部有不同聲音，據消息人士透露，徐永明下午向黨中央表達，為促進黨內團結，他將退出時代力量。

消息人士指出，由於時代力量台北市議員黃郁芬等人表示，若徐永明僅遭停權，就會退出時代力量，因此徐永明在得知後，為了黨的團結，同時可以專心處理後續司法程序，主動退出時代力量。

 

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