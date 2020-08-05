快訊／涉貪惹議　徐永明將退出時力促團結

時代力量前主席徐永明涉入跨黨派收賄案，台北地院昨日下午裁定其以新台幣80萬元交保，時代力量也要求徐說明事件原由。但由於時代力量內部有不同聲音，據消息人士透露，徐永明下午向黨中央表達，為促進黨內團結，他將退出時代力量。
消息人士指出，由於時代力量台北市議員黃郁芬等人表示，若徐永明僅遭停權，就會退出時代力量，因此徐永明在得知後，為了黨的團結，同時可以專心處理後續司法程序，主動退出時代力量。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
破除10大愛愛迷思 連續高潮靠這招
記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...
十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！
樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!
迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔
送到心坎裡！父親節禮物買這幾樣絕不會出錯！
好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸
牛肉營養價值高！但為何有人不吃牛？
[塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出