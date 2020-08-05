巷仔內／蘇震清涉貪遭民進黨停權　屏東接班恐陷派系之爭

多名朝野立委涉嫌收賄，遭到羈押禁見，藍綠都火速開鍘，民進黨廉政委員會已對涉案的立委蘇震清處以「立即停權」，由於蘇震清的目標是下屆屏東縣長，現在恐斷了縣長夢。2022年的屏東縣長接班人選，目前呼聲最高的有民進黨立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄等三人，分屬不同派系，黨內初選時恐再度陷入派系之爭。現任屏東縣長潘孟安的任期已經兩屆，兩年之後空出來的縣長大位，成為各派系覬覦的目標。據了解，地方上盛傳，民進黨內與屏東有地緣關係的區域立委、不分區立委，都有意投入縣長初選，屆時勢必出現一番大亂鬥的局面。近日也傳出，鍾佳濱可能挖角民眾黨的年輕戰將廖國富，讓下屆的屏東縣長選舉更加撲朔迷離。對此，鍾佳濱受訪表示，廖國富是台大畢業的優秀青年，也是他學弟，日前廖國富投入崁頂鄉長補選、鎩羽而歸，「但任何青年返鄉都要鼓勵」。只不過，綠營內部有意角逐屏東縣長者眾，各派系也都磨刀霍霍，除非像是當年「靠槍投靠」的陳明文那樣的狠角色，廖國富即使被民進黨挖角，恐怕也很難有出線參選縣長的空間。原本蘇震清對於參選屏東縣長最為積極，但他去年因為牽涉誠美材掏空案，而未被列入民進黨不分區名單，因此，蘇震清的叔叔蘇嘉全、蘇嘉全的妻子洪恆珠還鬧出許多風波。最後在黨內協調之下，原本參選屏南選區的莊瑞雄改列不分區立委，蘇震清則參選屏南選區、並成功當選。今年七月民進黨中常委改選，蘇家也黨內反彈，執意推派蘇震清參選中常委。這一切，都是蘇震清在為下屆縣長選舉布局，只不過，蘇震清鬧出涉嫌收賄的醜聞，遭到羈押禁見，恐怕難以一圓縣長夢。地方人士指出，除了蘇震清之外，其他民進黨立委如周春米、莊瑞雄都相當積極，五月時衛福部長陳時中南下墾丁，宣導防疫新生活，周春米和莊瑞雄都搶著站在陳時中的旁邊亮相。地方人士分析，蘇震清原本靠著蘇嘉全系統的勢力，參選實力堅強，但由於蘇震清涉案、蘇嘉全也請辭總統府秘書長，蘇家勢力可說暫時出局。剩下的人選，鍾佳濱是新潮流系統，也有屏北選區的組織實力，而莊瑞雄則有英系、湧言會（海派）的奧援，周春米則是潘孟安屬意接棒的人選，各有背景，恐陷入一番廝殺。就派系角度而言，蘇震清屬於蘇嘉全系統的英系、莊瑞雄是與湧言會友好的英系，而鍾佳濱是新系、周春米也是潘孟安系統的親新系，下屆縣長選舉，原本就是英系和新系之爭。若少了蘇震清，也還是英系、新系纏鬥，兩派已難免一戰。