花8年甩貪腐標籤！蔡英文警告：應記取教訓不要重蹈覆徹

民進黨籍立委蘇震清捲入SOGO經營權爭奪，遭檢調查出涉嫌收賄2,000萬元，昨（4）日法官裁定收押禁見，民進黨也宣佈即刻停止蘇震清黨權。黨主席蔡英文在中常會中也重申，民進黨過去花了8年時間才甩掉貪腐標籤，應該記取教訓，不要重蹈覆徹。民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文在中常會中的談話表示，未來要持續確保任何法案的推動，不會讓特定利害關係有上下其手的空間，這是作為執政黨不能迴避的責任；這幾天的偵辦，有民進黨員涉案，已經嚴重影響民進黨聲譽，也違反了廉政規章，因此，廉政會也做出了停權的決議。蔡英文語重心長的說，上一次民進黨執政的時候，有些民進黨員捲入弊案，因此被貼上了「貪腐」標籤，而這個印象一直困擾著民進黨，雖然最後的結果，證明很多人是清白的或是被冤枉的，但要甩去標籤，卻整整用了8年的時間。建立清譽很難，毀掉信任很容易。「我要提醒大家，民進黨不能重蹈覆轍，我們要從教訓中成長。我們是經歷過選舉考驗，得到人民信任的執政黨。我們正在改革，也有不錯的成績，但民主時代，不是有做出成績，就可以了，人民對我們的要求，是改革跟清廉缺一不可。」蔡英文重申，民進黨是執政黨，有責任創造一個清廉的政治環境，更應該從自己做起，用更高的標準要求自己。「前天，我在總統府裡講話，我講的那些話，不只是為了提醒，也是最嚴厲的警告。如果我們沒有自覺，2024政權的延續，將是一個艱難的挑戰。」民進黨如果守不住清廉的防線，台灣本土意識跟主權就會被牽累，過去的努力就會功虧一簣。