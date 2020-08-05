直播／徐永明退時代力量　代主席邱顯智細說分明

因涉入跨黨派立委收賄案，前時代力量黨主席徐永明昨（4）日獲北院裁定，以新台幣80萬元交保。原本預計今（5）日下午徐將以視訊方式出席時代力量紀律委員會，但稍早徐永明以傳真通知黨中央，表示將主動退出時代力量。8月1日傳出徐永明涉入涉入跨黨派立委收賄案，並遭北檢聲押，歷經三天馬拉松羈押庭後，徐永明昨日下午以新台幣80萬元交保。今日下午傳出徐永明將退出時代力量，究竟徐永明是怎麼思考的，稍候時代力量代主席邱顯智將出面說明。《NOWnews今日新聞》帶您一起到現場關心狀況。