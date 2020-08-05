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直播／徐永明退時代力量　代主席邱顯智細說分明

記者張志康/綜合報導-2020-08-05 16:45:59
▲時代力量代主席邱顯智將出面說明徐永明退黨相關細節。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
因涉入跨黨派立委收賄案，前時代力量黨主席徐永明昨（4）日獲北院裁定，以新台幣80萬元交保。原本預計今（5）日下午徐將以視訊方式出席時代力量紀律委員會，但稍早徐永明以傳真通知黨中央，表示將主動退出時代力量。

8月1日傳出徐永明涉入涉入跨黨派立委收賄案，並遭北檢聲押，歷經三天馬拉松羈押庭後，徐永明昨日下午以新台幣80萬元交保。今日下午傳出徐永明將退出時代力量，究竟徐永明是怎麼思考的，稍候時代力量代主席邱顯智將出面說明。《NOWnews今日新聞

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