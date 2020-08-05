涉貪風暴！他曝民進黨「最大危機」：自己人在寫腐化劇本

▲蔡詩萍認為，民進黨的危機是「自己人在寫腐化的劇本」。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

台北地檢署日前查出跨黨派6名前任與現任立委，及多位國會助理都涉貪，消息一出引發全台民眾嘩然。民進黨因為是執政黨，又受到外界更多的檢視。對此，媒體人蔡詩萍直言，民進黨現在的危機就是，「自己人在寫腐化的劇本」。蔡詩萍日前在臉書發文點評這次的立委涉貪風暴，感慨跨黨派的立委一起捲入「拿錢辦事」的貪腐案，頗令各政黨同感尷尬。如果是單純某一政黨立委涉案，可以想見，其他政黨必然酸言酸語，毫不留情。「可是，這次尷尬了，誰比誰，更清廉呢？」蔡詩萍強調，這是民進黨非常大的挑戰。因為目前民進黨是執政黨。而且，是二度回鍋的中央執政黨。「所以，它應該更有所警惕，不是嗎？」蔡詩萍更列舉近期一系列風波，包括蘇嘉全與其姪子、外甥，捲入是否政治特權不當牟利等爭議；行政院長蘇貞昌其女兒的設計公司，是否憑靠家族背景取得政府標案的爭議；如今又爆發前立委陳唐山，現任立委蘇震清拿人錢財與人消災的爭議。「林林總總，不斷給人，民進黨真的，也不是什麼『很正派』的政黨了的印象！」蔡詩萍直言，蔡英文不久前才在全代會上提醒民進黨莫忘「清廉，勤政，愛鄉土」基本價值，如果這些講話不是隨便講，而是有所聽聞而後警醒的話，「那麼此時此刻，就是妳做為一位總統，身兼黨主席，必須要有所作為的時刻了」。蔡詩萍更指出，蘇震清選上立委之後，財產增加速度驚人。但蔡英文又任命他的叔叔（指蘇嘉全）當總統府秘書長，「這是別人寫的劇本嗎？這不是妳也在助長政治家族化嗎？」蔡詩萍最後結論，「當黨內逐漸政治家族化時，就是危機。當爭權奪利越來越赤裸裸時，就是危機。當掌權者毫不節制家人把生意做到公部門時，就是危機。當這個黨把喬事情、擺平利益，當成自己不可避免的世俗化使命時，就是更大的危機！」（編輯：倪浩軒）