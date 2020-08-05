徐永明退出時代力量　邱顯智：黨將開始反省革新

時代力量前黨主席徐永明因捲入SOGO收賄案而被停職，原本今天（5日）下午5點即將向黨中央紀律委員會說明案情，沒想到在開會前不久，徐永明提前用傳真的方式，向黨中央遞交退黨申請書。不過此舉似乎讓黨中央相當措手不及，發言人接受訪問時更直言「看新聞才知道」。對此時代力量代理主席邱顯智，今天下午出面接受訪問時，表示尊重徐永明的決定，並直言時代力量即將開始反省與革新。時代力量今天下午原本預定召開紀律委員會，並邀請徐永明說明相關爭議。沒想到徐永明在召開委員會前，就提前宣布退出時代力量，也讓黨中央措手不及。時代力量發言人陳志明在受訪時，直言看到新聞才知道徐永明退黨，也一直在確認退黨是否屬實一事。而徐永明則是透過傳真機將退黨申請書送至黨中央。而對於徐永明退黨一事，邱顯智也出面發表回應，表示時代力量將以此事，作為反省與革新道路的開端，並表示稍後會召開決策委員會，決定接下來的相應步驟。「尊重永明的決定，而從紀律委員會的角度來看，最重的結果就是除名。」邱顯智說，「而黨員確實完成退黨的情況下，與政黨的關係已經不存在了，而紀律委員會則會做形式上收尾的動作，剩下的就交給檢調繼續調查」。而現場記者也追問，日前曾傳出發言人陳志明在臉書的黨員社團中，直指是徐永明因為黨發不出薪水，去借錢來發」一說，邱顯智也強調，財務革新及財務公開的部分，也是接下來要改革的要點之一。「會在具體時間內提出改革的時程與方案。」邱顯智說，「藉由這次事件的發生，提出紀律公約，也將在兩週內提出具體改革」。