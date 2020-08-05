3立委遭收押臨時會怎開？立院火速研擬中

藍綠3名立委涉嫌收賄遭羈押禁見。根據《刑事訴訟法》規定，被告羈押時間最長可達4個月，由於第二次臨時會及新會期開議在即，倘若3名立委無法報到，將無法行使職權，甚至是衍伸出立法院許可法院羈押等問題。目前，立法院法制局正在研擬研究意見，作為院會議決決定時的參考依據。民進黨立委蘇震清，及國民黨立委廖國棟、陳超明等3名現任立委，因捲入SOGO經營權之爭、收賄嫌疑重大，北院於昨（4）日認定3人有串供滅證之虞，裁定羈押禁見。由於第二次臨時會及新會期開議在即，若屆時3名立委仍在押，將無法報到，除了影響職權行使外，更衍伸出立法院許可法院羈押的問題。由於案件仍在訴訟中，在還沒定讞前，立委職權並不會因此受到影響，但如果立法院開會後，會影響報到。立法院秘書長林志嘉表示，這是國會改選後首次有立委遭到羈押的案例，也因為沒有先例可循，要怎麼處理這些被收押立委的權利義務，立法院也正在研討。林志嘉指出，游錫堃院長有指示，有法依法、無法從例、無例就從嚴辦理。新的會期即將在9月1日報到，若3名涉案立委到時還在羈押中，將無法報到，後續的權利義務必須討論，可能比照傅崐萁辦理。立法院官員表示，傅崐萁目前雖因案服刑中，但立委身分還在，沒有被解職、也沒有被褫奪公權，因此傅崐萁的歲費、公費待遇，也就是俗稱的「薪水」，以及福利、公費助理費用仍會支給，至於年終工作獎金則是按停權月數比例扣減後發給，但委員行使職權所需費用，除了「委員保險」的團體保險外，包括文具郵票費、電話費、交通費、國會交流事務費、辦公事務費等，因為已經無法行使職權，所以都被暫停。如果這些立委在會期中被釋放，隨時都可以完成報到，報到後相關權利也可以恢復。至於涉案助理的部分，由於助理的雇主是立委，所以要看立委是否續聘，若續聘，那薪水當然是照發。此外，根據《憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。因此衍伸出臨時會、新會期時，立法院是否要「許可」法院「拘禁」立委的問題。據知情人士表示，今（5）天早上立法院長游錫堃、秘書長林志嘉等人一起聽取了法制局初步報告，但由於臨時會算不算會期中仍有疑義，法制局正在研究《憲法》及《刑事訴訟法》的相關規定，由於第二次臨時會基本上將於8月17日召開，所以法制局將在14日前提出研究意見，提供院會、黨團參考。