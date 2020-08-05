影／黃郁芬、林穎孟退出時力　泣訴：想要我們退黨就成全

時代力量前黨主席徐永明，因為涉嫌立委貪污案，交保後今天（5日）原本要前往黨中央紀律委員會說明，沒想到下午就宣布退出時代力量。而時代力量的兩名台北市議員黃郁芬及林穎孟，傍晚也宣布退出時代力量。在議會出面受訪時，更一度哽咽表示「若黨內人士想要我們退黨，我們就成全你們」。黃郁芬和林穎孟下午共同發表聲明，宣布退出時代力量後，晚間也在台北市議會一樓接受訪問。黃郁芬先是表示，近年來在時代力量，「一旦在黨內提出任何跟既有的決策圈不太一樣的意見，或是比較不一樣的聲音的時候，我們其實同時會遭受來自黨內非常令人難過的指責。」黃郁芬說，「這些指責卻都是透過不具名的放話抹黑，對媒體講出完全背離事實的、相關的報導，來將我們具名提供的建議說成是內鬥」。黃郁芬強調，針對徐永明前主席涉貪收賄的風暴中，就連她自己在臉書上具名提出的質疑，讓她在黨內無論是臉書社團或是通訊軟體的群組，都被黨內人士說「你這樣子大家會討厭你」。「這個政黨檢討的不是事情，不是就事論事，而是檢討提出問題的人。」黃郁芬說到激動處不禁哽咽，「那我覺得這樣的時代力量，已經不是當初我們認為，是給一個年輕人公平的參政平台，可以去兼容並蓄的幫我們大家的聲音」。一旁的林穎孟則已經激動到眼框紅了。「2015年的時候就是一個時代力量的支持者，我花了非常多的心力去幫他們爭取選票。」林穎孟說，「從318以來，社會對政治非常地失望，因此，在三一八這段期間，我們累積了非常多的能量，也有很多志同道合的年輕朋友，希望可以在同一個政黨裡面一起來努力，一起來打破現在過去舊有的設置，都讓年輕人的聲音會進入到，不管是國會裡面，或者是地方，希望可以將這個清新的這樣子的一個，不畏強權的力量一起把他帶到公共領域，裡面比較年輕人的聲音可以去暢所欲言」。林穎孟也說明退黨主因，主要在於黨內部分人士透過放話文化，抹黑她與黃郁芬。「今天的這則新聞其實對我來說，確實就是壓垮駱駝的最後一根稻草。因為該篇新聞裡面，捏造了紀律委員會裡面的內容，紀律委員會從來沒有討論過關於徐永明前主席的停權，那些都是今天下午才要討論的事。」林穎孟一邊流淚一邊表示，「當時我第一時間就說，我從來沒有對媒體放過任何一個跟紀律委員會有關的內容，我從來沒有做過這件事情，我希望這件事情可以好好的調查」。林穎孟更強調，徐永明前主席對外表示他沒有收錢，就有五個決策委員願意去聲援他；當她自己向外界表示沒有對外放話，更沒有對外透露任何有關紀律委員會的事的時候，卻沒有人願意相信她。一旁的黃郁芬則激動表示，「其實這幾年來，我們看到的是黨中央的決策、核心的小圈圈文化，只要不是自己人，就根本連聽都不聽。」黃郁芬說，「邱顯智委員已經是第二次擔任黨主席了，加上徐永明前黨主席在任期間，這樣的文化根本沒有改變」。林穎孟則表示，在召開紀律委員會前夕，黨中央居然要求各個委員要簽保密協定，甚至還要簽下本票，若是未來有洩漏消息就要罰錢。「我當時就覺得很奇怪，聽取他（徐永明）的說明，有這麼困難，需要到簽本票這樣的一個程度嗎？」林穎孟說，「當時我有非常大的疑問，但是我原本是今天開會五點，開會的時候，是想要提出這個問題，但是很可惜就是有發生一些事情（退黨），所以我沒有辦法提出，希望未來的黨內同志可以注意到這件事情就是在紀律委員會，一定要秉持一樣的原則」。林穎孟最後表示，黨內人士用新聞用匿名放話新聞，來逼迫她們退黨，「這樣的一個內容不實的新聞、抹黑的新聞說來我們退黨的內容，那我想我們應該感受都很明確，就是這個黨希望我們離開。」林穎孟說，「那我們現階段能夠做的最好的事情，就是成全他們成全他們。好好的彼此尊重和祝福，跟他們說再見，也就是為什麼我們做這樣的決定」。