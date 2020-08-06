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討論徐永明案竟要簽保密和本票！邱顯智：未獲決議與執行

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-06 11:38:13update2020-08-06 11:39:28

▲針對北市議員林穎孟、黃郁芬退黨，時力黨團總召邱顯智表示會極力慰留。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.06）
▲針對北市議員林穎孟、黃郁芬退黨，時力黨團總召邱顯智表示會極力慰留。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.06）
時代力量台北市議員林穎孟、黃郁芬昨（5）日晚間哽咽開記者會宣布退黨，林穎孟更爆料，討論前黨主席徐永明黨紀處分時，紀律委員會委員被要求都要簽保密協議、簽本票。時力黨團總召邱顯智今（6）日受訪表示，會極力慰留林、黃兩位市議員，同時也否認要紀律委員會委員們簽本票。

邱顯智表示，昨日決策委員會昨日傍晚做出決議集體總辭，為連日來的紛擾負起政治責任，為了不要辜負支持者的期待，會在3周內做決策委員們的選舉，趕快辦好才能選出新任黨主席。

針對林穎孟、黃郁芬退黨，邱顯智表示，會盡可能慰留她們；對於林穎孟痛批黨內透過放話文化逼她們退黨，邱顯智表示昨天已經跟她通過電話，會積極去處理這件事，邱顯智也痛批放話文化，因為自己也是放話文化的受害者。

林穎孟在記者會上指出，原本紀律委員會要討論徐永明案時，甚至還要求紀律委員們必須簽保密條約及本票，若把資訊洩漏要罰款。邱顯智對此回應表示，紀律委員會於第二次會議開會後，發現第一次會議內容疑似洩漏而見報，所以有紀律委員於群組討論防制對策。有一委員提議，簽訂保密協議並出具本票，不過未有任何委員附和，所以最後未獲決議與執行，這點決策委員、桃園市議員簡智翔也已發聲明澄清。

媒體詢問會不會擔心市議員退黨後爆發退黨潮？邱顯智表示，「不擔心」，從她們立場來看，黨內放話文化也出現過幾次，也沒辦法處理，被攻擊的人當然會覺得委屈，這段時間議員們針對黨中央的建言與批判是很好的現象，期待選出新決策委員後，能夠把批判的聲音帶入決策委員會。

針對民進黨立委賴品妤在臉書發文批評「時力利用年輕人」、時力腐敗，媒體詢問回應？邱顯智表示，尊重言論自由，對於賴品妤的發言不便評論，現在工作是辦好決策委員選舉，唯有真誠面對才能重新獲得信任。

媒體詢問前立委黃國昌有聯絡嗎？對於黨現在的狀況沒有出來救駕？邱顯智表示，這段期間沒有跟黃國昌聯絡，但是黃國昌對於很多黨務都有關心，不是針對特別狀況關心，現在狀況是整個黨需要集體改造的問題。

▲時代力量台北市議員林穎孟宣布退黨。
▲時代力量台北市議員林穎孟宣布退黨。 (圖/Nownews資料照)
 

 

關鍵字

退黨 林穎孟 黃國昌 邱顯智 時力

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