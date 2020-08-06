討論徐永明案竟要簽保密和本票！邱顯智：未獲決議與執行

紀律委員會委員被要求都要簽保密協議、簽本票。時力黨團總召邱顯智今（6）日受訪表示，會極力慰留林、黃兩位市議員，同時也否認要紀律委員會委員們簽本票。

林穎孟在記者會上指出，原本紀律委員會要討論徐永明案時，甚至還要求紀律委員們必須簽保密條約及本票，若把資訊洩漏要罰款。邱顯智對此回應表示，