國民黨批蘇貞昌人馬舞弊！切割廖燦昌違法核貸應道歉

國民黨表示，在遠航超貸案中被起訴的第一金控董事長廖燦昌，之前於擔任合庫董事長期間，就曾涉及多起超貸案，導致國庫巨大損失，但蘇貞昌事後以一句「用人唯才」，就讓已下台的廖燦昌回鍋公股，接任第一金董座。現在蘇揆除了輕描淡寫說「不會護短」，難道就毫無責任？不應對國人道歉？不追查有沒有掏空國庫的幕後影武者？
國民黨說明，2017年爆發慶富案時，廖燦昌就曾因管理合庫金放款不周，被行政院要求下台負責，之後卻「升官」掌管資產更大的第一金。儘管蘇揆起用廖燦昌時，以「用人唯才」護航，但廖燦昌現在卻又捲入遠航超貸案，更遭檢方質疑「不思盡忠職守、罔顧公司治理及金融秩序，於民營銀行均已不願承貸的情況下，將公股銀行資金供作私人交際人情」，如此嚴厲的指控，蘇貞昌難道只以一句「絕不護短」，就能將責任完整推卸嗎？
國民黨指出，蘇貞昌拔擢廖燦昌，外界傳聞此為新蘇連等派系的安排。外傳廖燦昌於擔任合庫金董事長時期，因與新潮流派系關係深厚，特別留下兩席董事給新系成員。此外，據傳隸屬新潮流、現任民進黨祕書長林錫耀與遠航董座張綱維往來密切。國民黨對照廖燦昌違法核貸遠航，質疑背後有民進黨派系涉入其中，要求行政院應出面清楚說明。
對於外界質疑蘇貞昌此次公股人事安排廖燦昌，是接受寶佳集團推薦，蘇貞昌最近以「不認識、也沒往來」回應，但國民黨透露，廖燦昌過去於寶佳集團掛名顧問，而寶佳董事長林陳海十幾年來在新北市，昔稱台北縣房地產獲利豐厚，早已外傳與時任台北縣長蘇貞昌關係不錯。
國民黨指出，外傳寶佳集團於蘇貞昌擔任台北縣長期間參與了新板特區、北大特區等建案，質疑蘇貞昌要想撇清自己與寶佳集團沒有往來，恐怕難以說服大眾。此外，外傳三信商銀改選時，寶佳曾將委託書全數交給張綱維，以協助張綱維取得五席董事，從中可以看出寶佳集團與張綱維的關係非同一般，而民進黨新潮流大老林錫耀又與張綱維關係密切；同時，林錫耀作為蘇貞昌的嫡系子弟兵，其中錯綜複雜的政商關係，再度引起新潮流派系介入公股銀行人事改選的疑雲。
國民黨強調，蘇貞昌對「廖燦昌出包」和「外傳寶佳集團推薦人事」全都切割得乾乾淨淨，然而，蘇貞昌曾在2010年於台北市保安宮公開向神明允諾「自己不會選第三次」，最後依舊背信、欺騙神明。國民黨質疑，蘇貞昌的話，還能全信嗎？呼籲蘇貞昌親自站出來，交代公股人事的決策過程與幕後影武者，並為此向國人公開道歉。