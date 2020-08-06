🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

國民黨批蘇貞昌人馬舞弊！切割廖燦昌違法核貸應道歉

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-06 11:22:15

▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。( 資料照 / 翻攝蘇貞昌臉書 )
▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。( 資料照 / 翻攝蘇貞昌臉書 )
國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇和李永萍三人於6日共同指控行政院長蘇貞昌的子弟兵「政商關係複雜」，其中現任民進黨祕書長林錫耀與遠航董座張綱維往來密切，蘇貞昌親自拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌事後違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖止血切割，國民黨今天要求蘇貞昌必須親自站出來，清楚交代為何拔擢這些人，並向國人公開道歉。

▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。(
▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。( 圖 / 國民黨提供 )
國民黨表示，在遠航超貸案中被起訴的第一金控董事長廖燦昌，之前於擔任合庫董事長期間，就曾涉及多起超貸案，導致國庫巨大損失，但蘇貞昌事後以一句「用人唯才」，就讓已下台的廖燦昌回鍋公股，接任第一金董座。現在蘇揆除了輕描淡寫說「不會護短」，難道就毫無責任？不應對國人道歉？不追查有沒有掏空國庫的幕後影武者？

▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。(
▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。( 圖 / 國民黨提供 )
國民黨說明，2017年爆發慶富案時，廖燦昌就曾因管理合庫金放款不周，被行政院要求下台負責，之後卻「升官」掌管資產更大的第一金。儘管蘇揆起用廖燦昌時，以「用人唯才」護航，但廖燦昌現在卻又捲入遠航超貸案，更遭檢方質疑「不思盡忠職守、罔顧公司治理及金融秩序，於民營銀行均已不願承貸的情況下，將公股銀行資金供作私人交際人情」，如此嚴厲的指控，蘇貞昌難道只以一句「絕不護短」，就能將責任完整推卸嗎？

▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。(
▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。( 圖 / 國民黨提供 )
國民黨指出，蘇貞昌拔擢廖燦昌，外界傳聞此為新蘇連等派系的安排。外傳廖燦昌於擔任合庫金董事長時期，因與新潮流派系關係深厚，特別留下兩席董事給新系成員。此外，據傳隸屬新潮流、現任民進黨祕書長林錫耀與遠航董座張綱維往來密切。國民黨對照廖燦昌違法核貸遠航，質疑背後有民進黨派系涉入其中，要求行政院應出面清楚說明。

對於外界質疑蘇貞昌此次公股人事安排廖燦昌，是接受寶佳集團推薦，蘇貞昌最近以「不認識、也沒往來」回應，但國民黨透露，廖燦昌過去於寶佳集團掛名顧問，而寶佳董事長林陳海十幾年來在新北市，昔稱台北縣房地產獲利豐厚，早已外傳與時任台北縣長蘇貞昌關係不錯。

國民黨指出，外傳寶佳集團於蘇貞昌擔任台北縣長期間參與了新板特區、北大特區等建案，質疑蘇貞昌要想撇清自己與寶佳集團沒有往來，恐怕難以說服大眾。此外，外傳三信商銀改選時，寶佳曾將委託書全數交給張綱維，以協助張綱維取得五席董事，從中可以看出寶佳集團與張綱維的關係非同一般，而民進黨新潮流大老林錫耀又與張綱維關係密切；同時，林錫耀作為蘇貞昌的嫡系子弟兵，其中錯綜複雜的政商關係，再度引起新潮流派系介入公股銀行人事改選的疑雲。

國民黨強調，蘇貞昌對「廖燦昌出包」和「外傳寶佳集團推薦人事」全都切割得乾乾淨淨，然而，蘇貞昌曾在2010年於台北市保安宮公開向神明允諾「自己不會選第三次」，最後依舊背信、欺騙神明。國民黨質疑，蘇貞昌的話，還能全信嗎？呼籲蘇貞昌親自站出來，交代公股人事的決策過程與幕後影武者，並為此向國人公開道歉。

▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。(
▲國民黨指控行政院長蘇貞昌拔擢的子弟兵、第一金控董事長廖燦昌違法讓遠航超貸，全案在東窗事發後，蘇貞昌企圖切割。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
 

關鍵字

蘇貞昌 弊案 張綱維 廖燦昌 林錫耀

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR][塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽