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防疫採邊境風險嚴管原則　蘇貞昌：維持入境不普篩

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-06 12:11:39

▲針對新冠肺炎的防疫，行政院長蘇貞昌定調，維持入境不普篩。（圖／行政院提供）
▲針對新冠肺炎的防疫，行政院長蘇貞昌定調，維持入境不普篩。（圖／行政院提供）
國際肺炎疫情持續延燒，台灣嚴陣以待。對於是否針對入境人士進行普篩？行政院長蘇貞昌定調， 現行採取的做法是「入境時，有症狀就採檢，無症狀，則一律要進行居家檢疫14天」，目前這樣的防疫做法，不會調整。

行政院發言人丁怡銘轉述蘇貞昌在行政院院會中的裁示，蘇貞昌說，目前疫情仍處於動態發展狀態，台灣不能完全鎖國，國際疫情又會連帶影響到國內，因此必須靈活調整各項防疫措施，他已請指揮中心持續依「邊境風險嚴管」原則，做最適當調整，以保護國人健康安全為優先。

蘇貞昌表示，近來外界因為零星個案而有提出「入境普篩」建議，不少首長也都相當關心，但根據中央流行疫情指揮中心專家會議討論分析大多認為，由於台灣疫情控制得宜，社區相對其他國家確實安全，目前國際上採取入境篩檢的國家，都是疫情相對嚴重者，而我們現行所採取的：「入境時，有症狀就採檢，無症狀，則一律要進行居家檢疫14天」，從過去這一段時間以來，一直發揮很好的成效，所以目前這樣的防疫做法，不會調整。

蘇貞昌也說，反而是如果入境一律進行普篩，會存在當下病毒量過低，不盡然都能檢驗出，也就是「偽陰性」的可能，在這樣的情況下通過普篩，心防鬆懈後不做好居家檢疫，就進入社區自由活動，反而更可能造成社區的防疫破口。

蘇貞昌指出，台灣防疫有成，「台灣模式」在過去這一段期間備受國際肯定，這不是我們僥倖，而是政府與國人一致努力方有以致之。他請各有關部會與疫情指揮中心持續強化各項防疫作為，持續整備防疫物資、疫苗採購與研發也都要同步加速進行，但本益比過低、反而可能妨礙防疫力量集中或干擾防疫判斷的作為，當免則免，至於如有零星個案生時，在溯源檢疫上，該寛列接觸者就儘量寛列，這也是另一種形式的普篩，此一作法請持續向社會各界說明。

對於美國現任衛生部長Alex Azar即將來台參訪，促進美台防疫合作。蘇貞昌說，這是今天台灣被世界肯定的地方。能夠有這樣的成果，他真的非常感謝國人同胞，大家展現在急難中同舟一命，大家展現台灣人的高水準，大家展現整個團結合作，不但顯現高貴情操，而且遵守規範，大家做得非常到位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

肺炎 蘇貞昌 AlexAzar 入境 防疫 普篩

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