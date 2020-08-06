市議員林穎孟、黃郁芬退出時力　王婉諭：祝福離開夥伴

王婉諭今（6）日受訪表示，時代力量正面臨一波內部調整的階段，這是每一個政黨邁向成熟都必經的過程。雖然這段期間我主要專注在立法院的業務上，並沒有涉入黨務的運作，但從去年答應投入不分區立委的選舉到現在的過程中，我一直都深刻地感受著也相信，過去讓我加入的初衷、價值與理想始終沒有改變。
王婉諭表示，一個政黨的成員不可能永遠都保持最初的狀態，透過不斷的重組、討論、辯證，在這些過程中才能讓政黨的路線和價值越來越清晰。從過去兩大黨的經驗中，都可以看到這樣的過程。「我不會認為這樣整頓會走向泡沫化，它反而是個契機，一個讓我們停下腳步，重新回頭檢視、深刻反省的契機。」把這些做得不夠好的地方，革新、改善，然後往更好的方向邁進。
王婉諭說，「對於過去離開的夥伴們，我會給予滿滿的祝福。」實現理想的道路不是只有一條，也不是只有走在同一條路上的才能稱作夥伴。時代力量還有非常多優秀的年輕人，這是我覺得很珍貴也很感恩的，他們不但懷抱理想，更願意挽起袖子一起努力，希望大家給予這些為理想奮鬥的年輕人鼓勵和肯定，也正是因為有這些年輕人，時代力量才得以逐漸成長茁壯。
王婉諭向所有支持者表示，作為時代力量的不分區立委，會陪伴大家走過這段過渡期。