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陳其邁、吳益政接連上館長節目　李眉蓁：時間都給市民

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-06 13:08:47

▲朱立倫抱了一隻龍虎斑、李眉蓁則抱了一隻龍膽石斑，體驗高雄養殖漁業的發展成果，也展現對高雄養殖漁業的關心。（圖／李眉蓁競選總部提供）
▲朱立倫抱了一隻龍虎斑、李眉蓁則抱了一隻龍膽石斑，體驗高雄養殖漁業的發展成果，也展現對高雄養殖漁業的關心。（圖／李眉蓁競選總部提供）
國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（6）早與國民黨前主席朱立倫合體，參觀永安區蘇班長安心石斑漁場，高雄市議會副議長陸淑美、競總副總幹事黃韻涵，及多位高雄市議員等人陪同對於陳其邁、吳益政都會接連上館長的節目，未來是否有安排，李眉蓁則表示，我目前的時間只是想關心我們高雄市民。

李眉蓁表示，高雄人很多人愛吃魚，她若當選會設法爭取台電的溫排水與中油的冷排水，統一並擴大供應穩定且優質的養殖漁業用水，同時她也要引進新的冷鏈技術，透過冷鏈保鮮新產業鏈，創新農漁業產業鏈，創造產品的價格；李眉蓁並宣示會做海味的代言人，把石斑魚推銷出去，也會增加保險補助，讓漁民不必都靠天吃飯。

朱立倫則表示，她擔任過16年的地方首長，深刻體會到漁民的生計會受到季節性、疫情等重大影響，高雄養殖的石斑魚非常好，受到這次疫情的影響，整個出口都受到很多影響，漁民生計都發生問題，一方面需要政府幫忙，也希望全民在這期間多多支持，尤其在內銷市場方面，大家多吃我們的龍膽石斑，多吃高雄漁會產出的養殖的漁產品，眉蓁也提出很多很好的政策，希望我們漁民能更好，希望大家支持眉蓁。

對於選前是否沒有打算上館長的節目？李眉蓁說：「我現在的時間就是只關心我們的高雄市民」。

朱立倫也說，現在剩下8天，在整個緊鑼密鼓的狀況下，關心高雄的漁業、農業、工業，關心高雄市民的發展，並表示他下禮拜也會再來，希望跟眉蓁一起加油，任何地方需要眉蓁的，需要國民黨的，都會來努力朱立倫也提到，最近在網路上有一些恐嚇的語言，希望警方能全力偵辦，儘快破案，不要讓這樣干擾選舉，破壞選舉的暴力傾向的個人作為，影響這次選舉的公平公正。

關鍵字

朱立倫 高雄市長補選 館長直播 石斑魚 李眉蓁

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