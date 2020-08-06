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時力又爆退黨潮！黃捷曝「未來去向」：小圈圈一直都在

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 16:01:36

▲高雄市議員黃捷。（圖／翻攝黃捷臉書）
▲高雄市議員黃捷。（圖／翻攝黃捷臉書）
前時代力量黨主席徐永明捲入SOGO收賄案，他也在昨（5）日宣布退黨，另外台北市議員林穎孟、黃郁芬也在昨晚接連宣布退黨，時隔一年再度爆出退黨潮。不少人開始相當關注高雄市議員黃捷的未來去向，她也今（6）日寫下千字文，點破時代力量黨內的各種問題之外，也決定留下。

「留下比離開更艱難」，黃捷感性的說：「對，我決定留下。這個決定一點都不輕鬆，甚至無法獲得多數人的諒解，但請最後一次，當我的後盾，讓我在時代力量裡能繼續有勇氣，發表不同的聲音」。

黃捷認為，「時代力量變成這樣誰也不樂見，因為台灣需要的是一個能夠取代國民黨、成為有監督能力的本土派在野黨，這是很多台灣公民的期待，也是台灣民主應走向的未來。只可惜時代力量因為內部問題，讓很多人曾經注入的滿滿希望碎成了滿地的失望，我也一樣悲憤且不甘，明明我們的夥伴價值理念都相近，政策論述紮實，為何卻把一個個有民意基礎的戰友趕跑了呢？不懂得珍惜人才，不斷的讓人才流失，卻還沾沾自喜，我想，我們贏在政策理想，卻敗在政治性格上」。

▲（圖／翻攝黃捷臉書）
▲黃捷點破時代力量內部問題。（圖／翻攝黃捷臉書）
黃捷隨後點破時代力量的內部問題，「黨內的問題一向是人，不是路線也不是價值差異。決策權把持在少數人身上，不是自己人就明招暗箭拼命攻擊，是自己人就不明是非極力護航，『因人設事的差別待遇』難道不是主張公平正義的時代力量最厭惡的行為嗎？雖說時代力量不懼高官權貴，但黨內組織文化的階級與裙帶關係，何嘗不是另一種高官權貴，把「血統不純」的聲音拒在高牆外？

「小圈圈」一直都在，無論是活動的邀請、權力資源的分配，抑或是針對事情的處理方式，常是對人不對事，遑論程序正義，也失去了我們珍惜且捍衛的公平理念，黨內真的沒有派系嗎？確實沒有，因為只能有一個派，不容許有第二種聲音，非我即敵，信任圈太小的結果，也就是大家看到的放話文化、內鬥，甚至開個會都嗆聲要簽本票的荒唐。

針對在去年曾被貼上「昶派」標籤，黃捷也回應，「在被貼標籤被排擠之前，我甚至不認識林昶佐，林昶佐也是無緣無故『被』多接收了一位不認識的弟子，我們每每聊及此事都會大笑，感謝那些搞排擠的人促成我們的相識，也多了一位好朋友。如果說政治靠的是與更多理念相近的朋友結盟、擴大民意基礎，讓理想能在民主程序中推進並實現，那時代力量不斷刪好友、退群組，搞到沒有人想和我們並肩同行，到底能為台灣做什麼實質的事呢？理想再孤傲清高，也不能孤立無援」。

而對此次部分戰友退黨，黃捷也表示理解並感嘆地說「儘管接下來我可能更是黨內孤鳥，但現在的我還是想再做點什麼，去實踐人民給我們的付託，我真的很想證明，當初承載台灣人滿滿期許的政黨，還是有人拼命地撐住初衷」。（編輯：潘毅）

關鍵字

徐永明 SOGO 黃捷 立委收賄案 時代力量

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