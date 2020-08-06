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好方便！首次申辦護照、註冊自動通關　11日起戶所就能辦

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-06 17:00:24

▲8月11日起，首次申辦護照的民眾，只要到全國任一戶政事務所，即可辦理護照、申請自動通過查驗。（圖／NOWnews資料照，記者李清貴攝)
▲8月11日起，首次申辦護照的民眾，只要到全國任一戶政事務所，即可辦理護照、申請自動通過查驗。（圖／NOWnews資料照，記者李清貴攝)
內政部與外交部合作，推出「一站式服務」，首次申辦護照的民眾，不再只能前往外交部領事事務局或全台4個辦事處，自8月11日起，只要到全國任一戶政事務所，即可辦理護照、申請自動通過查驗，完成人別確認等服務後，約8個工作天就能收到護照。

內政部表示，以往首次申辦護照的民眾，若無法本人親自至外交部領事事務局、中部、南部、雲嘉南或東部辦事處申辦，須先至戶政事務所辦理人別確認後，再委託旅行社、親屬代為洽辦。如欲申請自動通關，也須領取護照後另外親自到移民署的據點、領務局或機場申辦。

為提供民眾更便利的服務，內政部與領務局及移民署合作，透過系統及流程改造推出「一站式服務」，讓民眾可在戶政事務所辦理人別確認後，同時完成護照及自動通關的申辦作業。民眾只要拿繳費單至超商、郵局、農漁會等地繳完護照規費後，領務局即予審核及製發護照，約8個工作天，民眾即可至原申辦的戶所領取護照，或付郵資後直接寄到指定地址。另申辦自動通關的民眾，經戶所通報移民署審核通過後，日後到機場即可使用自動通關查驗系統。

內政部指出，首次申請護照及註冊自動通關一站式服務，自3月16日起，分別由桃園市、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣，擇定轄內戶政事務所先行試辦，現為擴大服務量能及便利民眾，將於8月11日全國正式上線。

內政部強調，未來將持續跨機關協調合作，推動更多創新多元的親民服務，讓民眾能節省時間，並享有更便捷的數位政府服務。

外交部則表示，「一站式」的申辦流程相當簡便，為鼓勵民眾多加利用，凡自8月11日起至12月11日止到戶政事務所採用一站式申辦護照的申請人，外交部都將自動列入抽獎名單，並於年底舉辦抽獎，幸運中獎者將致贈精美小禮物1份。

關鍵字

外交部 自動通關 戶政事務所 便民 護照

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