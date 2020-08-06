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蔡英文登日本漫雜「大漫畫」封面　似顏繪肖像是特色

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-06 18:53:29

▲蔡英文總統登上日本青年漫畫雜誌「大漫畫」（ビッグ コミック）的封面。（圖／旅日專欄作家陳威臣提供）
▲蔡英文總統登上日本青年漫畫雜誌「大漫畫」（ビッグ コミック）的封面。（圖／旅日專欄作家陳威臣提供）
史上第一次！蔡英文總統登上日本青年漫畫雜誌「大漫畫」（ビッグ コミック）的封面，還特別標註是「台灣總統」，消息傳出後，許多民眾都紛紛喊說想買。旅日專欄作家陳威臣表示，「大漫畫」最大的特色，就是每一期封面人物的肖像，都是以「似顏繪」的方式呈現，至今已有50年歷史了。

陳威臣說，這期以蔡總統為封面人物的「大漫畫」，原本預計發行時間應該是明天、8月7日，不過，今天關西方面已經鋪貨。

說起這本漫畫雜誌的特色，陳威臣指出，「大漫畫」每一期大約有30萬本的發行量，最大特色就是自1970年以來，每一期封面人物的肖像，都是以「似顏繪」的方式，至今已有50年歷史了。

陳威臣表示，政治人物最早登上這本雜誌封面的，是1970年的日本內閣總理大臣佐藤榮作，包括小池百合子、平成上皇、教宗方濟各、小泉進次郎以及今上天皇等，也都曾登上封面。至於藝人與文化界、體壇人士更是不計其數。

▲蔡英文總統登上日本青年漫畫雜誌「大漫畫」封面，還標註是「台灣總統」。（圖／旅日專欄作家陳威臣提供）
▲蔡英文總統登上日本青年漫畫雜誌「大漫畫」封面，還標註是「台灣總統」。（圖／旅日專欄作家陳威臣提供）
陳威臣說，如今因台灣防疫成功，台灣成為日本人相當重視的國家，因此小英總統也登上這本雜誌的封面。

陳威臣表示，除了封面之外，雜誌內也有一段介紹小英總統的文字。簡單翻譯一下：

「2016年成為台灣第一位女性總統，在武漢肺炎疫情前連任成功，今年五月展開新的任期。台灣在外交上雖然被孤立，但蔡總統卻活用社群網站，向國際社會發聲，光是推特就有數百萬人追蹤，是台灣推特追蹤數最多的。

推特也有日語發文，向日本人發布相關的訊息，像是上個月的熊本豪雨，就發表了鼓勵的言語。蔡總統特地用日語發布訊息，如此的費心縮短了我們跟鄰居的距離。」

▲蔡英文總統登上日本青年漫畫雜誌「大漫畫」封面，內頁也有介紹蔡總統。（圖／旅日專欄作家陳威臣提供）
▲蔡英文總統登上日本青年漫畫雜誌「大漫畫」封面，內頁也有介紹蔡總統。（圖／旅日專欄作家陳威臣提供）
 

關鍵字

日本 大漫畫 漫畫雜誌 封面 蔡英文 似顏繪

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