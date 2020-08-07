時力議員林穎孟、黃郁芬哭著退黨！邱顯智：確定留不住了

時代力量前任黨主席徐永明捲入國會集體行賄案後，時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟5日發出共同聲明，不滿黨內放話文化，宣佈退出時代力量。時力黨團總召邱顯智今（7）日受訪表示，雖經過慰留，但是黃郁芬、林穎孟應該是確定退黨了。

黃郁芬、林穎孟。

黃郁芬、林穎孟慰留狀況如何？邱顯智表示，她們應該是確定要離開了，覺得非常遺憾。

邱顯智表示，時力未來能否重新取得台灣社會的信任，取決於具體的步驟，徹底的改革包括黨務改革、財務公開透明等，過去一直有在做，現在要趕快做出成果來；紀律委員會應該強化，紀律委員應該要有主委，紀律委員會碰到各種情況該如何處理，應該要設想更周延，讓台灣社會相信清廉、反貪腐的信念是時力向來的堅持。