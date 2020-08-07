時力議員林穎孟、黃郁芬哭著退黨！邱顯智：確定留不住了

邱顯智昨日受訪時表示，將全力慰留黃郁芬、林穎孟。今日邱顯智在立院受訪，媒體詢問黃郁芬、林穎孟慰留狀況如何？邱顯智表示，她們應該是確定要離開了，覺得非常遺憾。
邱顯智表示，時力未來能否重新取得台灣社會的信任，取決於具體的步驟，徹底的改革包括黨務改革、財務公開透明等，過去一直有在做，現在要趕快做出成果來；紀律委員會應該強化，紀律委員應該要有主委，紀律委員會碰到各種情況該如何處理，應該要設想更周延，讓台灣社會相信清廉、反貪腐的信念是時力向來的堅持。
媒體詢問時力7月才公布民調，指出時力打貪揭弊第二名，如今卻發生徐永明涉入國會集體涉貪，是不是很尷尬？邱顯智說，當然這讓人非常失望，如何重拾台灣社會對時力的信賴，是當前最重要的事，希望檢調能徹底去追查涉貪案，釐清真相。
媒體詢問會參加決策委員改選嗎？邱顯智表示，因為本身是現任立委，沒有逃避的理由，應該會參加決策委員選舉，但是不會參加黨主席選舉，因為已經身兼黨團總召，無法兼任主席，實在忙不過來。
邱顯智進一步表示，今天下午也會開會，勸進同黨立委陳椒華、王婉諭參加決策委員選舉。時代力量智庫執行長李兆立表示，除了邱顯智外，還有一位現任市議員也表態有意願參加決策委員選舉。