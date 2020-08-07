藍白齊打陳其邁　李眉蓁要求簽「反貪腐挺清廉切結書」

今天由國民黨選人李眉蓁競選總部在主委林絲娛、新任高雄市議長曾麗燕，以及高雄市議員陳麗娜、蔡武宏、蔡金晏等人陪同召開﹔陳麗娜先批SOGO案，18年前2002的SOGO案，涉案的人就是吳淑珍、黃芳彥還有就是陳其邁的爸爸陳哲男，李恆隆18年前拜託了陳哲男，18年後他們拜託了蘇震清，特別的是2002年發生的當下，其實陳其邁市長候選人還是立法委員。
陳麗娜提出三點要求陳其邁說明，第一，十八年前陳其邁的父親涉入SOGO案、18年後換了親如兄弟的蘇震清涉入SOGO案，就像小時候玩過一個遊戲「蘿蔔蹲」，陳家蹲完了換蘇家蹲嗎？李恆隆的角色不變這一條線是誰牽的，跟陳其邁有沒有關係；第二，二零零二年跟二零二零年兩件的收購案一個是父親，一個是兄弟，親情不能切割，連蘇震清都不能夠批評、譴責，縱容親人、好友，如果當了市長，如何做到防貪跟除弊；第三，去年跟幫蘇震清來站台的時候說「有政府會做事」，這句話目前也用到高雄市，但是現在是「屏東有政府會出事」，高雄人是不是應該要質疑一下，這個政府拿到了公權力以後，會不會變成「有政府會出事」，陳其邁有了政府的權力，會不會又出現這些亂七八糟的事情，要求陳其邁必須把三點說清楚講明白。
媒體問到國民黨也有兩位立委涉入貪腐，是真的要「反貪腐、挺清廉」嗎？李眉蓁表示，「反貪腐、挺清廉」是全國人想要的，貪腐是萬國公罪，也希望一視同仁，不會有任何例外；市長補選倒數計時，藍白陣營現在吳益政都以貪腐為主軸打陳其邁，是選情告急？李眉蓁也強調，「反貪腐、挺清廉」應該跟模糊焦點沒有關係，這是我們的決心，而且貪腐這件事情現在造成社會動盪，站出來，是身為高雄市長候選人應該最先要表態的，這跟模糊焦點沒有關係，對於台北的立委涉貪也希望一視同仁。
對於網路上有人質疑，李眉蓁父親李榮宗也涉及賄選，黨內同志也涉賄，李眉蓁則高聲反駁：「請大家查清楚，我爸爸不是貪汙罪，請不要打烏賊戰，現在是在講反貪汙、挺清廉」、「爸爸的案子不是貪汙，他沒有貪汙」。
國民黨江啟臣主席說，民進黨把貪汙帶回高雄、存款剩13萬鬼才相信，也被質疑是否選情告急？李眉蓁則爆氣回應，主席與高雄市民的擔憂是一樣的，都擔心貪腐會回高雄，請問民進黨，你們就不打貪嗎？民進黨就認同貪腐嗎？這跟模糊焦點一點都沒有關係，到底是誰在模糊焦點？現在電視台每一台都在報，報打貪這件事情，我們報就是模糊焦點嗎？請他搞清楚。
「反貪腐挺清廉切結書」全文：
貪汙是萬國公罪，從政者絕不可違犯的第一天條。
過去20年民進黨執政時期，
高雄市弊案連連，官員涉案時有所聞。
絕對反貪腐挺清廉的市長才符合高雄市民的期待。
本人李眉蓁堅持清廉從政，
在此特向全體市民鄭重宣誓,我當選高雄市長
一、本人若犯貪汙罪,定讞執行後絕對放棄假釋、服外役監等權利，甘受法律最嚴厲之制裁。
二、若家人涉貪、或藉權勢而包工程，本人下台負責。
三、若市府局處首長、政務官涉貪,本人將負政治保證責任，辭職下台。