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藍白齊打陳其邁　李眉蓁要求簽「反貪腐挺清廉切結書」

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-07 11:01:36

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁簽署「反貪腐挺清廉切結書」，並會將切結書送至陳其邁、吳益政陣營，請他們簽署。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.07）
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁簽署「反貪腐挺清廉切結書」，並會將切結書送至陳其邁、吳益政陣營，請他們簽署。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.07）
立委涉貪風波越演越烈，藍綠黃都涉入其中，高雄市長選舉也吹起打貪風，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今（7）日召開反貪腐挺廉潔記者會，簽署「反貪腐挺清廉切結書」，由發言人呂謦煒代表遞送給民眾黨候選人吳益政，並送往民進黨候選人陳其邁競選總部，希望兩位候選人簽署。

今天由國民黨選人李眉蓁競選總部在主委林絲娛、新任高雄市議長曾麗燕，以及高雄市議員陳麗娜、蔡武宏、蔡金晏等人陪同召開陳麗娜先批SOGO案，18年前2002的SOGO案，涉案的人就是吳淑珍、黃芳彥還有就是陳其邁的爸爸陳哲男，李恆隆18年前拜託了陳哲男，18年後他們拜託了蘇震清，特別的是2002年發生的當下，其實陳其邁市長候選人還是立法委員。

陳麗娜提出三點要求陳其邁說明，第一，十八年前陳其邁的父親涉入SOGO案、18年後換了親如兄弟的蘇震清涉入SOGO案，就像小時候玩過一個遊戲「蘿蔔蹲」，陳家蹲完了換蘇家蹲嗎？李恆隆的角色不變這一條線是誰牽的，跟陳其邁有沒有關係；第二，二零零二年跟二零二零年兩件的收購案一個是父親，一個是兄弟，親情不能切割，連蘇震清都不能夠批評、譴責，縱容親人、好友，如果當了市長，如何做到防貪跟除弊；第三，去年跟幫蘇震清來站台的時候說「有政府會做事」，這句話目前也用到高雄市，但是現在是「屏東有政府會出事」，高雄人是不是應該要質疑一下，這個政府拿到了公權力以後，會不會變成「有政府會出事」，陳其邁有了政府的權力，會不會又出現這些亂七八糟的事情，要求陳其邁必須把三點說清楚講明白。

媒體問到國民黨也有兩位立委涉入貪腐，是真的要「反貪腐、挺清廉」嗎？李眉蓁表示，「反貪腐、挺清廉」是全國人想要的，貪腐是萬國公罪，也希望一視同仁，不會有任何例外；市長補選倒數計時，藍白陣營現在吳益政都以貪腐為主軸打陳其邁，是選情告急？李眉蓁也強調，「反貪腐、挺清廉」應該跟模糊焦點沒有關係，這是我們的決心，而且貪腐這件事情現在造成社會動盪，站出來，是身為高雄市長候選人應該最先要表態的，這跟模糊焦點沒有關係，對於台北的立委涉貪也希望一視同仁。

對於網路上有人質疑，李眉蓁父親李榮宗也涉及賄選，黨內同志也涉賄，李眉蓁則高聲反駁：「請大家查清楚，我爸爸不是貪汙罪，請不要打烏賊戰，現在是在講反貪汙、挺清廉」、「爸爸的案子不是貪汙，他沒有貪汙」。

國民黨江啟臣主席說，民進黨把貪汙帶回高雄、存款剩13萬鬼才相信，也被質疑是否選情告急？李眉蓁則爆氣回應，主席與高雄市民的擔憂是一樣的，都擔心貪腐會回高雄，請問民進黨，你們就不打貪嗎？民進黨就認同貪腐嗎？這跟模糊焦點一點都沒有關係，到底是誰在模糊焦點？現在電視台每一台都在報，報打貪這件事情，我們報就是模糊焦點嗎？請他搞清楚。

▲李眉蓁簽署「反貪腐挺清廉切結書」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.07）
▲李眉蓁簽署「反貪腐挺清廉切結書」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.07）
 

「反貪腐挺清廉切結書」全文：

貪汙是萬國公罪，從政者絕不可違犯的第一天條。

過去20年民進黨執政時期，

高雄市弊案連連，官員涉案時有所聞。

絕對反貪腐挺清廉的市長才符合高雄市民的期待。

本人李眉蓁堅持清廉從政，

在此特向全體市民鄭重宣誓,我當選高雄市長

一、本人若犯貪汙罪,定讞執行後絕對放棄假釋、服外役監等權利，甘受法律最嚴厲之制裁。

二、若家人涉貪、或藉權勢而包工程，本人下台負責。

三、若市府局處首長、政務官涉貪,本人將負政治保證責任，辭職下台。

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 吳益政 反貪腐挺清廉切結書 李眉蓁

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