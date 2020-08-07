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修憲廢考監成全民共識　考試院內部意見卻分歧

記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-08-07 10:47:20update2020-08-07 11:43:35

▲考試院內部對於存廢與否有歧見。（圖／Nownews資料照）
▲考試院內部對於存廢與否有歧見。（圖／Nownews資料照）
蔡英文執政的下半場，朝野皆有修憲共識，其中監察院、考試院的存廢，以及下修公民權至18歲討論度最高。但昨(6)日考試院發表聲明，籲請各界正視考試院的價值。但在聲明發表後，包括下任考試院副院長周弘憲等人發表聲明，指不贊成以考試院名義發布聲明，考試院的存廢，應尊重國會與民意。

考試院的聲明指出考試取才是是我國社會普遍認同的價值，它同時具有促進階層流動的功能，數十年來，考試院貫徹憲法公開競爭考試用人，從早期取消無須考試即可進用的雇員制度、修法防堵專技人員轉任的後門、廢除甲等特考、明定未通過國家考試之黑牌警察退場機制，以及行政院組改期間，遏阻勞保局、健保局金融雇員取得公務人員的任用資格之提案等，都是考試院具備功能的證明。

聲明還特別提及駐美辦事處政治組主任趙怡翔，指近年來政府近年來大量任用政治考量的機要人員，壓縮到常任文官的位置，背離公平取才、保障人民基本權、照顧弱勢的價值。

考試院也表示，台灣經過三次政黨輪替，還能維持正常運轉，中立文官扮演著關鍵的角色，一旦考試權收編給行政院，行政掌握用人、升遷的權力時，常任文官也難以維持中立。

在聲明發布後，即將接任考試院副院長周弘憲、考選部長許舒翔、保訓會主委郭芳煜、考試委員楊雅惠及陳慈陽另外發布一則共同聲明，指出考試院官方的的聲明是在昨日院會上，臨時動議通過，但他們在會中已表達反對。共同聲明指出，考試院的存廢與否，應由考委以個人名義發表意見，且最終結果交由民意決定。

他們也認為將考試院的存在當成常任文官的中立必要條件，難以說服社會大眾。

關鍵字

考試委員 修憲 立法院 公民複決 考試院

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