修憲廢考監成全民共識　考試院內部意見卻分歧

包括下任考試院副院長周弘憲等人發表聲明，指不贊成以考試院名義發布聲明，考試院的存廢，應尊重國會與民意。

考試院的聲明指出考試取才是

是我國社會普遍認同的價值，它同時具有促進階層流動的功能，數十年來，考試院貫徹憲法公開競爭考試用人，從早期取消無須考試即可進用的雇員制度、修法防堵專技人員轉任的後門、廢除甲等特考、明定未通過國家考試之黑牌警察退場機制，以及行政院組改期間，遏阻勞保局、健保局金融雇員取得公務人員的任用資格之提案等，都是考試院具備功能的證明。

聲明還特別提及駐美辦事處政治組主任趙怡翔，指近年來政府近年來大量任用政治考量的機要人員，壓縮到常任文官的位置，背離公平取才、保障人民基本權、照顧弱勢的價值。

考試院也表示，台灣經過三次政黨輪替，還能維持正常運轉，中立文官扮演著關鍵的角色，一旦考試權收編給行政院，行政掌握用人、升遷的權力時，常任文官也難以維持中立。

考選部長許舒翔、保訓會主委郭芳煜、考試委員楊雅惠及陳慈陽另外發布一則共同聲明，指出考試院官方的的聲明是在昨日院會上，臨時動議通過，但他們在會中已表達反對。共同聲明指出，考試院的存廢與否，應由考委以個人名義發表意見，且最終結果交由民意決定。

他們也認為將考試院的存在當成常任文官的中立必要條件，難以說服社會大眾。