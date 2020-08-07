藍白炮口都對民進黨　陳其邁：國民黨選舉要有格調一點

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天召開反貪污廉潔記者會，直指陳其邁父親陳哲男與兄弟蘇震清涉貪一事，要陳其邁「踹共」﹔陳其邁說，自己這次選舉幾乎沒有攻擊對手，不太希望對手用抹黑的不牽扯來模糊選舉焦點，國民黨選舉還是要有格調一點，應該面對它自己黨員所涉及的黨紀，跟提名候選人所碰到的問題。
陳其邁指出，自己跟這些案件一點關係都沒有，所以不要用自己去替同志助選的畫面進行剪接、不當的連結影射，這就是惡質的選舉抹黑，對個人做人身攻擊，是惡劣選舉操作，自己跟許多中南部的委員常常在高鐵同車，在立法院是同事，事實就是如此。
對於國民黨主席江啟臣講到陳其邁申報財產才13萬，鬼才相信，陳其邁則強調，自己從政一向清清白白，跟任何的弊案一點關係都沒有，並說自己從來沒有在公開的場合批評過任何人，包括吳益政涉及詐領助理費的事情，他也呼籲國民黨主席江啓臣，2018年6月當選國民黨黨團總召，江的兄弟廖國棟委員，在6月28、29日的朝野協商，作為代表參與朝野協商，就是在提SOGO的回溯保護案件，廖國棟在朝野協商的公開場合裡，代表國民黨的發言，所以要負起責任的是江主席。
陳其邁說，他的財產財產申報一向公開透明，如實申報，副院長一個月薪水18萬，錢用在哪？要繳貸款、有兩個小孩要生活費，在高雄還有一個沒有關門還是在服務選民的服務處要付房租、助理的薪水，並表示他與太太共同申報的財產是540萬元，所以不要拿他的存款是13萬來轉移焦點，反而是江啟臣，為什麼從政到現在，存款、股票投資跟相關投資在短時間增加2500萬那麼多，請他說明。
陳其邁表示，選舉還是要保持格調，廉政是各政黨都要努力從制度、用人等等來著手的，同樣的標準，北市府包括建管處、市聯醫、巨蛋等等也有很多涉及弊案，吳議員是不是也要把同樣的標準做同樣的檢視，而不是在選舉口水、抹黑，陳其邁也說，選舉面對政策攻防在所難免，好好把道理講清楚即可，但這種抹黑，跟過去大家認識的吳議員落差非常大，他覺得滿遺憾的。
對於媒體問到現在認為吳益政到底是橘還是白，陳其邁表示，吳候選人現在應該是白，之前說藍白要合作，破局才代表白，本來是藍加白，之前是橘，過去在議會投票都支持國民黨，包括議長選舉，所以吳候選人到底是什麼顏色，都要他來說明，所有候選人都在同一個標準來檢驗。
競總發言人林智鴻則表示，對吳益政印象他是一個談理想、願景、理想價值、非常理性問政的議員，但是他現在各項作為，為了選市長跟柯文哲靠行，就像浮士德為了權力跟魔鬼交易一樣，失去了靈魂，像是柯文哲的傀儡一樣任他擺布，我認為吳益政議員應該趕快找回自己的靈魂，用最後一個禮拜停止一切的抹黑選戰，找回自己靈魂，回頭是岸，回到屬於高雄的吳益政才是真正的吳益政。